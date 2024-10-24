В каких случаях ветераны могут не оформлять автогражданку на свой автомобиль — Finance.ua

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В каких случаях ветераны могут не оформлять автогражданку на свой автомобиль

Страхование
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В каких случаях ветераны могут не оформлять автогражданку на свой автомобиль
В каких случаях ветераны могут не оформлять автогражданку на свой автомобиль
По общему правилу, владельцы автомобилей обязаны оформлять полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, так называемую автогражданку. Однако для ветеранов предусмотрено исключение.
Об этом сообщают юристы Украинского ветеранского фонда.

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В Законе Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» (статья 13) отмечено, что от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности на территории Украины освобождаются:
  • участники боевых действий;
  • пострадавшие участники Революции Достоинства;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • лица с инвалидностью I группы, которые самостоятельно управляют авто;
  • лица, которые управляют транспортным средством, принадлежащим лицу с инвалидностью I группы, в его присутствии.
Обратите внимание, что указанная льгота персонализирована. Это означает, что обойтись без автогражданки указанные категории лиц могут только в том случае, если лично управляют принадлежащими им транспортными средствами.

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Если же автомобилем, принадлежащим ветерану, будет управлять лицо без статуса участника боевых действий, то оно должно оформить автогражданку. Иначе работники патрульной полиции будут вправе выписать ему штраф, а в случае ДТП оплата ущерба пострадавшим будет происходить за счет такого водителя.
Принадлежащими льготным категориям лиц транспортными средствами следует считать автомобили, которыми они владеют не только на праве собственности, но и на любом другом правовом основании (договор подряда, аренды и т. п.). При этом доверенность на управление автомобилем не является основанием.
Для подтверждения права на льготу ветеранам необходимо иметь удостоверение участника боевых действий и документы, удостоверяющие право владения или пользования авто.

Справка Finance.ua:

  • даже самый опытный водитель не застрахован от риска стать участником ДТП. Поэтому важно заранее иметь надежную защиту от возможных последствий;
  • если возникает ДТП по вашей вине, автогражданка покроет расходы на возмещение ущерба, причиненного другому водителю, его автомобилю или здоровью;
  • основное преимущество автогражданки в том, что она защищает ваши финансы в случае аварии. Так, по полису ОСАГО страховая компания платит не застрахованному, а пострадавшему в ДТП.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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