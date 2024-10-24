В каких случаях ветераны могут не оформлять автогражданку на свой автомобиль — Finance.ua

В каких случаях ветераны могут не оформлять автогражданку на свой автомобиль Сегодня 11:05 — Страхование

В каких случаях ветераны могут не оформлять автогражданку на свой автомобиль

По общему правилу, владельцы автомобилей обязаны оформлять полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, так называемую автогражданку. Однако для ветеранов предусмотрено исключение.

Об этом сообщают юристы Украинского ветеранского фонда

Читайте также: Как работает автогражданка в странах Евросоюза

В Законе Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» (статья 13) отмечено, что от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности на территории Украины освобождаются:

участники боевых действий;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

лица с инвалидностью в результате войны;

лица с инвалидностью I группы, которые самостоятельно управляют авто;

лица, которые управляют транспортным средством, принадлежащим лицу с инвалидностью I группы, в его присутствии.

Обратите внимание, что указанная льгота персонализирована. Это означает, что обойтись без автогражданки указанные категории лиц могут только в том случае, если лично управляют принадлежащими им транспортными средствами.

Читайте также: Страхование авто в условиях войны

Если же автомобилем, принадлежащим ветерану, будет управлять лицо без статуса участника боевых действий, то оно должно оформить автогражданку. Иначе работники патрульной полиции будут вправе выписать ему штраф, а в случае ДТП оплата ущерба пострадавшим будет происходить за счет такого водителя.

Принадлежащими льготным категориям лиц транспортными средствами следует считать автомобили, которыми они владеют не только на праве собственности, но и на любом другом правовом основании (договор подряда, аренды и т. п. ). При этом доверенность на управление автомобилем не является основанием.

Для подтверждения права на льготу ветеранам необходимо иметь удостоверение участника боевых действий и документы, удостоверяющие право владения или пользования авто.

Справка Finance.ua:

даже самый опытный водитель не застрахован от риска стать участником ДТП. Поэтому важно заранее иметь надежную защиту от возможных последствий;

если возникает ДТП по вашей вине, автогражданка покроет расходы на возмещение ущерба, причиненного другому водителю, его автомобилю или здоровью;

основное преимущество автогражданки в том, что она защищает ваши финансы в случае аварии. Так, по полису ОСАГО страховая компания платит не застрахованному, а пострадавшему в ДТП.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.