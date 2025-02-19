Как работодатели реинтегрируют ветеранов (исследования, инфографика) — Finance.ua
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Как работодатели реинтегрируют ветеранов (исследования, инфографика)

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Как работодатели реинтегрируют ветеранов (исследования, инфографика)
Как работодатели реинтегрируют ветеранов (исследования, инфографика)
Реинтеграция военных в профессиональную жизнь, использование их опыта и навыков является действенным решением проблемы кадрового голода, который испытывает украинский бизнес.
Об этом говорится в аналитике национального исследования «Барометр рынка труда 2024», проведенного компанией GRC.ua.
За последний год вдвое увеличилось количество компаний, нанимающих ветеранов войны. Если в конце 2023 года таких компаний было 24%, то в декабре 2024 года их стало больше почти вдвое — 43%.
Однако дальнейшие действия по поддержке и адаптации трудоустроенных ветеранов предпринимают далеко не все. Принимают меры поддержки только 23% опрошенных работодателей, 35% планируют такие действия в будущем; 42% работодателей вообще не занимается этим вопросом.
Как работодатели реинтегрируют ветеранов (исследования, инфографика)
Принимая на работу ветерана войны, работодатели в большинстве своем заботятся о его здоровье, в некоторых случаях проводят специализированные тренинги по профессиональному обучению или переобучению. Однако почти никто не занимается психологическим состоянием трудоустроенного ветерана и адаптацией его в профессиональную команду.
Согласно результатам исследования:
  • четверть компаний осуществляют мероприятия заботы о здоровье наемных ветеранов,
  • 14% организаций оплачивают расширенные регулярные проверки по профилю заболеваний,
  • 9% предоставляют оплачиваемое медицинское страхование более высокого класса,
  • 3% работодателей осуществляют санаторно-курортное лечение.
  • каждая десятая компания (13%) организует инклюзивное рабочее место.
Специализированные тренинги для профессионального обучения, переобучения проводят 18% организаций.
Как работодатели реинтегрируют ветеранов (исследования, инфографика)

Адаптация ветеранов к профессиональной жизни

По состоянию на сегодняшний день понимают необходимость таких действий и осуществляют мероприятия этого направления только 28% компаний. Планируется такая работа в трети (31%) опрошенных организаций. Не проводится никаких действий по обучению руководителей и работников взаимодействию с коллегами-ветеранами в 42% компаний.
Как работодатели реинтегрируют ветеранов (исследования, инфографика)
Такие данные были получены в результате исследования, проведенного экспертами GRC.ua в сентябре-ноябре 2024 года. В опросе приняли участие 9343 респондента.
Это исследование охватило все сектора экономики и профессиональные сферы по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий и полуострова Крым.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, зарегистрированный в Верховной Раде проект Закона от 10 января 2025 года № 12 398 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по реализации права на труд ветеранов войны» преследует цель урегулирования процесса трудоустройства демобилизованных.
  • Этим государство стимулирует предприятия брать на работу ветеранов войны и выполнять квоты — 4% рабочих мест для средних и крупных предприятий, одно гарантированное рабочее место для предприятий с численностью работников от 8 до 25 человек.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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