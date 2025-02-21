В Украине нужно развить рынок институтов совместного инвестирования — Finance.ua

В Украине нужно развить рынок институтов совместного инвестирования Сегодня 21:20 — Личные финансы

В Украине нужно развить рынок институтов совместного инвестирования

В Украине нужно развить рынок институтов совместного инвестирования. Для этого есть две инициативы. Первая — синхронизация законодательства с европейскими директивами, вторая — пенсионная реформа.

Об этом рассказал управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко на FinYear 2025

«Я всегда был сторонником того, чтобы мы могли распоряжаться своими деньгами. И та доля, которую государство может отдать нам в управление — это создает определенную приватизацию этого сектора», — отметил Овчаренко.

Основатель и президент инвестиционной группы Универ Тарас Козак также считает, что запуск второго уровня пенсионной реформы поможет развивать рынок институтов совместного инвестирования в Украине.

Читайте также В правительстве озвучили план относительно пенсионной реформы и накопительной пенсии

«Обязательные пенсионные накопления — на сегодняшний день их нет. Мы с 2003 года об этом говорим. Очередной третий или четвертый законопроект сейчас ходит по кабинетам Кабмина и Верховной Рады. Но до тех пор пока на этот рынок не придут десятки миллиардов гривен будущих денег наших пенсионеров, этот рынок будет оставаться очень маленьким. Поэтому мы всячески поддерживаем и призываем Кабмин и Верховную Раду принять этот закон. Пусть это будет после окончания военного положения, пусть с определенными условиями, но эту работу надо делать уже, чтобы после победы наши пенсионеры могли понимать, что восстановление, которое после победы, даст им возможность зарабатывать. Пока выглядит так, что будет зарабатывать кто-то другой», — прокомментировал Козак.

Председатель Национальной Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов добавил, что этот вопрос крайне важен и «лежит на столе» у президента.

Читайте также Украина готовится к пенсионной реформе

«Бюджету очень тяжело содержать солидарную систему пенсионного обеспечения, и поэтому государство точно хочет перейти к накопительной. На мой взгляд, это произойдет в ближайшее время. Возможно, даже в тех временных рамках, что и вопросы виртуальных активов, о которых сейчас так модно говорить во всем мире. Руководство страны понимает, что это необходимо. Единственный страх в том, что первые годы после появления накопительной системы, все деньги будут вкладываться преимущественно в ОВГЗ, поэтому нагрузка, которую давала солидарная система, изменится на обязательства бюджета в виде выплат по ОВГЗ. И к нему прибавятся еще и проценты по тем же ОВГЗ. Поэтому мы чувствуем ответственность и должны обеспечить, чтобы в кратчайшие сроки появились альтернативные инструменты с высоким уровнем доверия, куда можно будет вкладывать деньги пенсионеров. Поскольку одна из важнейших задач — не потерять эти средства во время пенсионной реформы», — подытожил Магомедов.

Справка Finance.ua:

Кабмин готовит для внесения в Верховную Раду пакет законопроектов, касающийся пенсионной реформы. «Мы с Минфином по солидарной системе высчитываем последние возможности, потому что он нуждается в ресурсе, по меньшей мере, там 30 миллиардов гривен для того, чтобы она качественно стартовала», — рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович. Что именно готовит правительство — читайте здесь;

также в Министерстве социальной политики рассчитывают уже в январе 2025 года запустить пилотный проект по внедрению базового социального пособия;

решение о пенсионной реформе и введении накопительной пенсии может быть принято в 2025 году. План состоит в том, что система заработает с 2026 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.