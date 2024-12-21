Украина готовится к пенсионной реформе — Finance.ua

Украина готовится к пенсионной реформе Сегодня 14:32 — Казна и Политика

Украина готовится к пенсионной реформе

Украинские власти планируют внедрить пенсионную реформу, основным механизмом которой станет индексация пенсий.

Об этом говорится в обновленном Меморандуме с МВФ, подписанном президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Андреем Пышным.

Планы правительства

До конца марта 2025 года правительство подаст в Верховную Раду законопроект, запрещающий любые изменения пенсионной системы вне пенсионного законодательства.

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Планируется консолидация пенсионного законодательства для замены многочисленных отраслевых нормативных актов, регулирующих пенсионные права.

Правительство ограничит размер дополнительных выплат определенным категориям пенсионеров сверх накопительной части их пенсий.

«Мы также предложим единый подход к ежегодному повышению всех назначаемых в пенсионной системе пенсий исключительно через механизм индексации «, — говорится в письме.

Также планируют улучшить адресность и предотвратить злоупотребление некоторыми пенсионными надбавками, уточнив критерии права на них.

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Эксперты МВФ отмечают в Меморандуме, что в госбюджете Украины на 2025 год заявлено: власти начнут процесс пенсионной реформы до июля 2025 года, с помощью которого они намерены внедрить систему, которая будет устойчивой и соответствующей законодательству ЕС, сократить многочисленные специальные пенсионные соглашения и снизить правовые риски, вытекающие из текущей сложной пенсионной системы

Напомним, в марте 2025 года в Украине будет проведена индексация пенсий, как это предусмотрено законом. По прогнозам аналитиков, перерасчет будет произведен в соответствии с уровнем инфляции от 13 до 17%.

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