Украина готовится к пенсионной реформе — Finance.ua

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Украина готовится к пенсионной реформе

Казна и Политика
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Украина готовится к пенсионной реформе
Украина готовится к пенсионной реформе
Украинские власти планируют внедрить пенсионную реформу, основным механизмом которой станет индексация пенсий.
Об этом говорится в обновленном Меморандуме с МВФ, подписанном президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Андреем Пышным.

Планы правительства

До конца марта 2025 года правительство подаст в Верховную Раду законопроект, запрещающий любые изменения пенсионной системы вне пенсионного законодательства.
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Планируется консолидация пенсионного законодательства для замены многочисленных отраслевых нормативных актов, регулирующих пенсионные права.
Правительство ограничит размер дополнительных выплат определенным категориям пенсионеров сверх накопительной части их пенсий.

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«Мы также предложим единый подход к ежегодному повышению всех назначаемых в пенсионной системе пенсий исключительно через механизм индексации «, — говорится в письме.
Также планируют улучшить адресность и предотвратить злоупотребление некоторыми пенсионными надбавками, уточнив критерии права на них.
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Эксперты МВФ отмечают в Меморандуме, что в госбюджете Украины на 2025 год заявлено: власти начнут процесс пенсионной реформы до июля 2025 года, с помощью которого они намерены внедрить систему, которая будет устойчивой и соответствующей законодательству ЕС, сократить многочисленные специальные пенсионные соглашения и снизить правовые риски, вытекающие из текущей сложной пенсионной системы
Напомним, в марте 2025 года в Украине будет проведена индексация пенсий, как это предусмотрено законом. По прогнозам аналитиков, перерасчет будет произведен в соответствии с уровнем инфляции от 13 до 17%.
По материалам:
РБК-Україна
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