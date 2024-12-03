У Верховній Раді розповіли деталі наступної індексації пенсій — Finance.ua

У Верховній Раді розповіли деталі наступної індексації пенсій Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

У Верховній Раді розповіли деталі наступної індексації пенсій

У березні 2025 року в Україні буде проведено індексацію пенсій, як це й передбачено законом. За прогнозами аналітиків, перерахунок буде здійснено відповідно до рівня інфляції від 13 до 17%.

Про це розповіла народна депутатка, заступниця голови парламентського Комітету із питань бюджету Леся Забуранна.

«Перерахунок скорегує пенсійні виплати. Якщо говорити про суми, то мінімальна індексація складе 100 грн, максимальна — 1500 грн. Люди віком від 70 до 80 років мають право на додаткову надбавку від 300 до 570 грн. Що стосується спецпенсій, то зараз парламентський Комітет соціальної політики працює над тим, щоб вирівняти та збалансувати ці виплати», — зазначила політикиня.

Вона нагадала, що в Україні продовжено дію програми ООН, яка надає додаткову підтримку певним групам громадян.

«Зараз ця програма охоплює не лише пенсіонерів, а й дітей та людей з інвалідністю. Допомога надається тим громадянам, які проживають у 8 областях, де ведуться активні бойові дії або біля цієї зони. Виплата нараховується наступним чином: за базову виплату від держави чи соціальну допомогу береться сума 3250 грн. ООН виплачує різницю між цією сумою і тією, яку отримує громадянин. Приміром, людина отримує мінімальну пенсію 2400 грн, відповідно, вона може претендувати на 850 грн допомоги», — пояснила народна депутатка.

Довідка Finance.ua:

середній розмір пенсій в Україні на 1 жовтня становить 5 851,86 грн (на 1 липня — 5 816,62 грн). У працюючих пенсіонерів — 6 257,96 грн (на 1 липня — 6 216,20 грн);

більшість пенсіонерів — 61,73% - отримують виплати, які не перевищують 5 000 грн. Зокрема, у 25,79% пенсіонерів розмір пенсії становить до 3 000 грн. Ще 17,35% отримують виплати від 3 001 до 4 000 грн, 18,59% пенсіонерів отримують пенсії від 4 001 до 5 000 грн. Чверті українських пенсіонерів (25,57%) призначена пенсія в розмірі від 5 001 до 10 000 грн. Понад 10 000 грн отримують 12,7% пенсіонерів.

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