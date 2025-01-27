В правительстве озвучили план относительно пенсионной реформы и накопительной пенсии — Finance.ua

В правительстве озвучили план относительно пенсионной реформы и накопительной пенсии Сегодня 17:01 — Казна и Политика

В правительстве озвучили план относительно пенсионной реформы и накопительной пенсии, freepik

Решение о пенсионной реформе и введении накопительной пенсии может быть принято в 2025 году. План состоит в том, что система заработает с 2026 года.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович во время пресс-конференции, которая транслировалась на Youtube

«Законопроект о накопительной пенсионной системе разработан Кабинетом Министров. Мы уже первый раунд согласования со всеми центральными органами исполнительной власти провели. Сейчас сводим к концу замечания, которые были высказаны, согласовываем цифры конечные с Министерством финансов», — сказала она.

Жолнович убеждена, что «в рамках ближайших месяцев он (проект. — Ред.) будет внесен в Верховную Раду для того, чтобы мы ввели всю законодательную базу в этом году и начали техническую подготовку».

По ее словам, во время работы накопительной пенсионной системы часть отчислений граждан идет на административные расходы, и чтобы уменьшить количество этого администрирования, нужно сделать качественные ІТ-сервисы.

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«Поэтому в этом году разрабатываем определенную ІТ-систему, разрабатываем концепт экономный и эффективный Государственного накопительного фонда, и даст Бог, с 26 года можем приступить к первым накоплениям. Это наш план», — сказала министр.

Напомним, Кабинет Министров в 2025 году планирует провести индексацию пенсий. Кроме того, есть намерения реализовать пенсионную реформу и ввести накопительную пенсию. «В марте будет произведена индексация пенсий, чтобы поддержать наших пенсионеров. Планируем также принятие законодательства о накопительной пенсионной системе, чтобы запустить ее на следующий год», — заявлял ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.

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