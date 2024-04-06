В соцсети Telegram появилась своя криптовалюта — Finance.ua

В соцсети Telegram появилась своя криптовалюта Сегодня 23:10 — Криптовалюта

В соцсети Telegram появилась своя криптовалюта, Фото: web-promo.ua

В ближайшее время ожидается листинг на крупных централизованных криптобиржах токена Gram от Telegram на блокчейне TON с мгновенными транзакциями и майнингом на видеокартах. С момента старта токен подскочил в цене 28 тыс. раз

Об этом сообщает сайт Happy Coin News.

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Как и кто запускал Gram

Группа энтузиастов-разработчиков The Open Network запустила токен 20 января 2024 года.

По словам Олега Оскольского, одного из создателей популярных Telegram-ботов, Gram разрабатывали как эксперимент, однако за первую неделю привлек несколько тысяч пользователей.

По состоянию на 25 марта 2024 г. количество холдеров GRAM превысило 30 тыс.

Gram стал самым быстрым и самым популярным токеном в экосистеме TON. Цена Gram подскочила в 28 тыс. раз с момента запуска с $0,107 до $0,03 до конца марта.

Чем похожи Gram и BTC

Общество вокруг Gram называет его аналогом Bitcoin для экосистемы Telegram, а иногда и совсем новым Bitcoin на рынке криптовалют.

Две криптовалюты действительно чем-то похожи между собой:

оба токена не имели премайна на старте;

создатели Bitcoin и Gram не резервировали за собой ни одной монеты до начала майнинга;

Bitcoin и Gram не имели частных раундов финансирования, во время которых киты купили бы крупные лоты и могли бы манипулировать ценой монет;

Bitcoin и Gram работают на блокчейне: Bitcoin на своей сети, а Gram использует блокчейн TON;

Bitcoin и Gram предназначены для быстрых и дешевых денежных переводов — от мелких до крупных транзакций.

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Чем Gram лучше BTC

Транзакции с Gram выполняются мгновенно, поскольку монета работает на высокопроизводительном блокчейне TON, пропускная способность которого превысила 100 000 trx в секунду.

Для майнинга Gram достаточно видеокарты и простой настройки ПО с GitHub, тогда как майнинг BTC на GPU требует покупки дорогих вычислительных машин (ASIC).

Любой пользователь может майнить Gram, тогда как майнинг BTC теперь доступен только инвесторам с миллионным начальным капиталом.

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Децентрализация и безопасность

Как и BTC, Gram строится на основе децентрализации. Созданный на блокчейне TON, Gram не зависит от центральных органов управления, что обеспечивает его пользователям полный контроль над их средствами.

Разработчики Gram не резервировали за собой никаких токенов при его запуске, что делает его распределение справедливым и открытым, подобно распределению BTC через майнинг.

Блокчейн TON, на котором работает Gram, прошел множество тестов безопасности и проверок, подтверждающих его надежность и стойкость к атакам.

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Восстановление экосистемы Telegram

Запуск Gram будет способствовать восстановлению экосистемы Telegram, которая переживала сложный период из-за постоянных блокировок в разных странах.

Теперь пользователи могут осуществлять быстрые, анонимные и надежные финансовые переводы через мессенджер, используя Gram. Это поможет привлечь новых пользователей и стимулировать активность в экосистеме Telegram.

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