Аналитик спрогнозировал рост криптовалюты Ethereum на 125% — Finance.ua

Аналитик спрогнозировал рост криптовалюты Ethereum на 125%
Один из известных аналитиков спрогнозировал, что во время бычьего рынка криптовалюта Ethereum (ETH) вырастет на 125% от текущих уровней.
Об этом анонимный ведущий InvestAnswers рассказал на YouTube.
Как пояснил эксперт, он использует модель layer-in, layer-out для определения потенциальных ценовых ориентиров для основного актива ведущей платформы смарт-контрактов. Модель layer-in, layer-out базируется на различных факторах, таких как анализ трендов, волатильность и поведение рынка.
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«Я считаю, что Ethereum может добиться значительного роста. И согласно нашей модели слоев это составит $8000», — предположил InvestAnswers.
Хотя анонимный аналитик прогнозирует новые исторические максимумы для Ethereum, он говорит, что ETH составляет всего 0,6% его портфеля, поскольку считает, что другие криптовалюты превзойдут ЕТН. Один из альткоинов, на который эксперт обращает внимание, — конкурент Ethereum, Solana (SOL).
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