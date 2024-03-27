Bitget запускает акцию по спотовой торговле BTC/USDT и ETH/USDT с нулевой комиссией за транзакции — Finance.ua

АКЦИЯ
Bitget запускает акцию по спотовой торговле BTC/USDT и ETH/USDT с нулевой комиссией за транзакции
19 марта 2024 г. Bitget запустил акцию по спотовой торговле BTC/USDT и ETH/USDT с нулевой комиссией за транзакции.
Период проведения акции: 19 марта, 19:00:00 — 20 мая, 18:59:59 PM (мск)
Подробности ниже.
1. Пользователи получат возможность торговать BTC/USDT и ETH/USDT на споте без комиссии за транзакции по ордерам мейкера и тейкера.
2. Для участия в акции можно применять спотовую торговлю, ботов для спотовой торговли и спотовый копитрейдинг.
3. Пользователи API не имеют права участвовать в акции и должны соблюдать существующие стандарты комиссий за транзакции.
4. Торговые пары BTC/USDT и ETH/USDT с нулевой комиссией не будут одновременно квалифицироваться на получение кешбэка.
5. Ваш объем торговли для пар BTC/USDT и ETH/USDT не будет учитываться при определении вашего VIP-уровня.
6. После окончания акции комиссии за транзакции будут взиматься в обычном порядке. Более подробную информацию вы можете найти в разделе комиссионные сборы.
Примечание.
1. Bitget будет тщательно проверять и принимать надлежащие меры в отношении аккаунтов, участвующих в мошенническом поведении, например, в фиктивной торговле и недопустимом сопоставлении ордеров.
2. Bitget оставляет за собой право изменять или пересматривать условия этой акции или отменять ее в любое время по своему усмотрению и по любой причине без предварительного уведомления.
3. Bitget оставляет за собой право окончательной интерпретации данной акции. Свяжитесь с нашей службой поддержки, если у вас возникли вопросы.
Дисклеймер
Криптовалюты подвержены высокому рыночному риску и волатильности, несмотря на высокий потенциал роста. Пользователям настоятельно рекомендуется проводить собственные исследования и инвестировать по своему усмотрению.
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