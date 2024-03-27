Эксперты определили признаки, указывающие на дальнейший рост Bitcoin — Finance.ua

Эксперты определили признаки, указывающие на дальнейший рост Bitcoin 27.03.2024, 01:21 — Криптовалюта

Эксперты определили признаки, указывающие на дальнейший рост Bitcoin

Стоимость криптовалюты Bitcoin недавно выросла до нового рекордного максимума, превысив $73 800. При этом аналитики отметили, что реальная экономическая активность в блокчейне ВТС не ускоряется. По мнению исследователей из Blockware Solutions, такое расхождение отражает настроения на рынке.

«Средний объем внутрисетевых переводов в долларах США (USD) значительно ниже пика бычьего рынка 2021 года. В цепочке практически не перемещается существенная стоимость. Никто не хочет продавать свои активы», — заявили аналитики из Blockware Solutions в последнем выпуске информационного бюллетеня Blockware Intelligence.

По данным экспертов Glassnode, объем переводов определяется как стоимость общего количества BTC , переданных внутри сети, в долларах США. По состоянию на 25 марта 2024 года средний объем за 7 и 14 дней находился ниже $200 000, что далеко от $1 млн и выше, чем во время бычьего рынка 2021 года.

Принятие Уолл-стрит спотовых Bitcoin-ETF стало главной причиной последнего ралли котировок BTC. Эксперты утверждают, что основные объемы сконцентрированы в фондах. Это также объясняет низкие показатели сети.

Другие ключевые значения указывают на то, что инвесторы, пережившие медвежий рынок 2022 года, держат запасы монет, ожидая продолжения роста цены BTC. К примеру, процент предложения Bitcoin, которые в последний раз были активны между 3 и 5 лет назад, растет. Аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы стоимость BTC вырастет до шестизначной цифры и в конце концов достигнет пика, превышающего $150 000.

«Как только мы увидим, что цена начнет двигаться, именно тогда объем ончейн-транзакций вырастет. Старые монеты перейдут на биржи на продажу. До тех пор низкие показатели — признак ликвидности со стороны предложения», — заверили аналитики из Blockware Solutions.

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noworries По материалам:

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