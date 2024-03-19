Standard Chartered спрогнозировал рост Bitcoin до $150 000 — Finance.ua

Standard Chartered спрогнозировал рост Bitcoin до $150 000 Сегодня 01:44 — Криптовалюта

Standard Chartered спрогнозировал рост Bitcoin до $150 000

Эксперты банка Standard Chartered считают, что цена Bitcoin вырастет до $150 000 к концу 2024 года и до $250 000 в течение 2025 года. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на отчет компании.

Прогноз банка основывается на двух переменных — изменение цены золота после запуска ETF на базе актива и корреляция стоимости Bitcoin с притоком средств в спотовые фонды.

«Мы считаем, что аналогия с золотом, с точки зрения влияния такого фактора, как ETF, и оптимального состава портфеля, остается хорошей отправной точкой для оценки правильного уровня цен Bitcoin в среднесрочной перспективе», — говорится в отчете.

В этой связи эксперты банка спрогнозировали повышение курса до $150 000 к концу 2024 года и до $250 000 в 2025 году. Условием для второго сценария, по мнению аналитиков, является приток средств в споте Bitcoin-ETF в объеме $75 млрд.

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