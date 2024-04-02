Algorand, GateToken и PancakeSwap имеют шансы превзойти биткоин в апреле — Finance.ua
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Algorand, GateToken и PancakeSwap имеют шансы превзойти биткоин в апреле

Криптовалюта
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Algorand, GateToken и PancakeSwap имеют шансы превзойти биткоин в апреле
Algorand, GateToken и PancakeSwap имеют шансы превзойти биткоин в апреле
Аналитики криптовалютного рынка отмечают: март оказался исключительно бычьим месяцем для биткоина. Главная криптовалюта впервые в истории обновила исторический максимум еще до халвинга. Тем не менее, специалисты выделили три альткоина, имеющие все шансы превзойти BTC в апреле.
Algorand (ALGO)
С начала года цена токена ALGO выросла всего на 17%. Однако сейчас альтокоин, похоже, готовится к масштабному ралли, поскольку линии EMA (Exponential Moving Average — экспоненциальное среднее скользящее — ред.) сформировали на графике «золотой крест» впервые за 4 года.
Золотой крест — редкий бычий сигнал, возникающий, когда краткосрочная EMA пересекается над долгосрочной. Его появление рассматривают как позитивный знак — он указывает на то, что рынок может перейти от нисходящего тренда к восходящему.
Если прогноз оправдает ожидания, ALGO, вероятно, протестирует сопротивление на уровне $0,32. В случае удачного прорыва цена альткоина вырастет до $0,41.
GateToken (GT)
В настоящее время GT находится всего на 22,19% ниже исторического максимума, достигнутого 12 мая 2021 года. За последний месяц монета выросла на 98,10% и впервые за 3 года достигла отметки в $10.
Если усилий быков окажется достаточно, GateToken может повторно протестировать предыдущий максимум $12,83. Технические признаки и активность на рынке указывают на благоприятные условия для GT в ближайшей и среднесрочной перспективе.
PancakeSwap (CAKE)
За последний месяц цена нативного токена площадки CAKE взлетела на 48,54%. Несмотря на это, он все еще торгуется на 89,42% ниже ATH, который был достигнут в апреле 2021 года. Это говорит о том, что у монеты есть огромный потенциал для роста.
По материалам:
noworries
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