В правительстве назвали причины, почему экономика притормозила (инфографика) — Finance.ua

В правительстве назвали причины, почему экономика притормозила (инфографика) Сегодня 15:00 — Казна и Политика

В правительстве назвали причины, почему экономика притормозила (инфографика)

По оценкам Минэкономики, в феврале 2025 г. ВВП вырос на 0,7% [±0,2%] (по сравнению с ростом на 1,5% в январе 2025 года и 6,8% в феврале 2024 года).

Замедление темпов роста экономики в феврале произошло из-за ракетных обстрелов объектов газодобычи и временного уменьшения активности экспортеров.

В то же время высокое бюджетное финансирование восстановления поврежденной критической инфраструктуры, строительства жилья по программам «єВідновлення» и «єОселя», а также закупки отечественной продукции сектора ОПК компенсировали эти негативные факторы.

Об этом сообщается в Мониторинге основных событий в экономике Украины (февраль 2025 г.) Минэкономики.

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Несмотря на все сложности, обусловленные полномасштабной войной, основные отрасли экономики сохраняли положительные результаты производственной деятельности, в частности, строительство, внутренняя торговля (в частности, розничная торговля) и перерабатывающая промышленность. Аутсайдерами были добывающая промышленность, сельское хозяйство и транспорт.

«Несколько более низкий показатель в начале года является отражением неравномерности тенденций роста в прошлом году», — говорится в сообщении. В частности, в феврале 2024 г. ВВП вырос на 6,8%.

В то же время высокое бюджетное финансирование восстановления поврежденной критической инфраструктуры, строительства жилья по программам «єВідновлення» и «єОселя», а также закупки отечественной продукции сектора ОПК компенсировали эти негативные факторы.

В промышленности, в частности в перерабатывающей, в феврале предприятия сохраняли производственную активность за счет:

✓ работы Украинского морского коридора;

✓ доступа к импортной электроэнергии и наличия альтернативных мощностей энергообеспечения;

✓ высокого инвестиционного спроса (на продукцию машиностроения (ВПК) и строительные материалы);

✓ оживления внутреннего спроса;

✓ политики Государства по поддержке производителей (различные программы поддержки, гранты и льготное кредитование);

✓ открытия новых производств и возобновления производства, в частности бронетехники, машин для сельского хозяйства, металлургического производства, пищевой промышленности.

Ранее писали , что в 2024 году реальный ВВП вырос на 2,9%. С одной стороны, рост ВВП замедлился по сравнению с 2023 годом (с 5,5%). С другой — экономика Украины восстанавливается второй год подряд в условиях полномасштабной войны и постоянных атак россии на производственные объекты и инфраструктуру. Об этом говорится в комментарии Национального банка со ссылкой на данные Госстата.

В регуляторе отметили, что замедление экономического роста в прошлом году было ожидаемым с учетом ухудшения ситуации безопасности, восстановления дефицита электроэнергии и низких урожаев.

Также НБУ сообщало, что наибольший отрицательный вклад в рост ВВП в 2024 году имело сельское хозяйство. Валовая добавленная стоимость (ВДС) этой отрасли по итогам года сократилась на 7,3% из-за более низкого урожая.

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