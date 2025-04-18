Производственные мощности оборонного сектора Украины загружены только на 60%, — Зеленский Сегодня 10:46 — Казна и Политика

Производственные мощности оборонного сектора Украины загружены только на 60%, — Зеленский

Украинские производственные мощности оборонного сектора загружены всего на 60%.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге.

Глава государства отметил, что европейской военной помощи для Украины не хватает, потому что если бы хватало, то войну уже удалось бы закончить.

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«Но сказать, что у нас большой дефицит по артиллерии сегодня, я бы не сказал. У нас есть он, но мы очень правильно распределяем. Мы начали производить сами. Неплохо, русские бегают по потолку, как говорится, потому что они сейчас бьют по нашим заводам, и не просто так», — отметил Зеленский.

По его словам, в Украине работают над тем, чтобы уменьшать дефицит артиллерии.

«Нам нужно закрыть этот gap (пробел. — Ред.), и это для нас важный трек. Вторая история — это дроны. Там, где нам могут помочь больше», — добавил глава государства.

Он подчеркнул, что европейцы могут давать Украине большее финансирование непосредственно в украинский частный сектор.

«Это бы очень сильно нам помогло. И действительно, нам это бы помогло. Реально 2024-й год был очень сложный, но, действительно, дроны помогли очень сильно. Дроны отечественного производства, потому что они стали заменой или альтернативой дефициту артиллерийского снаряда. У нас было большое производство дронов. Я говорил — миллион, полтора мы сделаем, а сделали мы несколько миллионов. У нас серьезные результаты. В два раза больше, чем было обещано», — сказал Зеленский.

Он отметил важность того, что эти дроны в каком-то смысле помогли остановить российских оккупантов.

«Это дает возможность на то, чтобы держаться, но сколько можно держаться? — Надо нашим партнерам помогать (нам) немного быстрее», — добавил президент.

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Он отметил, что, например, сегодня наблюдается решимость в словах и голосе немецкой стороны. Зеленский очень надеется на сильную помощь.

«И уже есть финансирование. И мы надеемся еще на помощь по ПВО и другим инструментам, о которых не будем сейчас пока (говорить)», — сообщил Зеленский.

Кроме того, Украине помогают Франция и Великобритания. Еще много финансируют производство дронов в Украине страны Северной Европы — Норвегия, Швеция, Дания.

«Но мы должны признать, что касается помощи, я думаю, в этом будет главный ответ — наш отечественный сектор сегодня загружен на 60% наших способностей. Только на 60%. На 40% сегодня нет даже финансирования. Это значит, что было 100. Было 10%. Сегодня мы, действительно, очень сильно расширились. И это бы очень сильно помогло украинской обороноспособности, если бы мы нашли дополнительное финансирование на все 100% наших возможностей в производстве», — подчеркнул Зеленский.

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Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин рассказал, что в 2025 году производственные мощности отечественной оборонной промышленности могут достичь 35 миллиардов долларов. мощностей в 3 миллиарда долларов. По его словам, Украина встретила полномасштабное вторжение россии с показателем 1 миллиард долларов для производства вооружения и военной техники. При этом в 2023 году отечественной оборонной промышленности удалось утроить этот показатель и достичь мощностей в 3 миллиарда долларов.

УНІАН По материалам:

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