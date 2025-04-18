В Минэкономики рассказали, как Украина перейдет от Меморандума к полноценному соглашению с США — Finance.ua

В Минэкономики рассказали, как Украина перейдет от Меморандума к полноценному соглашению с США Сегодня 16:40 — Казна и Политика

В Минэкономики рассказали, как Украина перейдет от Меморандума к полноценному соглашению с США

Новый этап переговоров о недрах начнется в США 24 апреля, сейчас прорабатываются технические вопросы и формулировки о работе будущего инвестиционного фонда.

Об этом сообщил в телеэфире заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.

«В четверг, 24 апреля, начнется новый раунд переговоров. Мы сейчас параллельно работаем с нашей и американской юридическими командами и пытаемся снять многие технические вопросы, чтобы сузить их до наиболее чувствительных, которые будут нуждаться в политическом решении», — сказал Качка.

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Он отметил, что от конструктивности переговоров зависит, будет ли готово непосредственно соглашение до 26 апреля.

«Мы готовы показывать максимальную эффективность, но весь объем имеющихся документов исчисляется десятками страниц», — пояснил замминистра.

По его словам, о признании долгом уже оказанной США помощи речь не идет.

«Речь идет о том, что от деятельности этого фонда (общего инвестиционного фонда. — Ред.) США, как один из партнеров, заработают по меньшей мере столько, сколько оказывалось помощи», — сказал Качка.

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Он отметил, что Украина сможет заработать от будущих инвестиций. Замминистра сообщил, что сейчас идет работа над формулировками, которые бы четко определяли вид фонда.

Прямое соглашение о создании совместного инвестиционного фонда будет заключаться между украинским государственным предприятием и Международной финансовой корпорацией развития США.

Напомним, 17 апреля украинская и американская стороны подписали меморандум, подтверждающий совместное стремление заключить взаимовыгодное соглашение об экономическом партнерстве между двумя странами.

Укрінформ По материалам:

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