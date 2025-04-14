Украина передала США свои предложения по соглашению о недрах — Стефанишина — Finance.ua
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Украина передала США свои предложения по соглашению о недрах — Стефанишина

Казна и Политика
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Украина передала США свои предложения по соглашению о недрах — Стефанишина
Украина передала США свои предложения по соглашению о недрах — Стефанишина
Украинская делегация донесла Соединенным Штатам свои предложения к соглашению о полезных ископаемых и надеется на продолжение переговоров для достижения согласия.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина в телеэфире.
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«Это сам по себе положительный знак, что консультации проходят. Из того, что можно говорить на данном этапе: украинская делегация имела возможность донести до американской стороны все предложения, которые мы готовили в Киеве, которые были согласованы. Все они были предметом обсуждения», — сказала она.
Чиновница подчеркнула, что некоторые из договоренностей были достигнуты.
«Но я рассчитываю на то, что после этих консультаций продолжатся переговоры до тех пор, пока мы не достигнем согласия. Это не финальный раунд, очевидно», — добавила Стефанишина.
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Как сообщалось, Киев и Вашингтон возобновили практический диалог по соглашению о полезных ископаемых, которое действующий президент США Дональд Трамп рассматривает как способ «возместить» невозвратную помощь Украине, принятую обеими палатами Конгресса США.
С учетом специфики законодательства США и Украины при подготовке согласованной позиции в переговорах по соглашению о полезных ископаемых украинское правительство выделило 113 млн грн из резервного фонда госбюджета. Эти средства будут направлены на осуществление мер, связанных с предоставлением консультационных услуг для подготовки проекта соглашения.
По материалам:
Укрінформ
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