Агентство оборонных закупок заключило контракты более чем на 200 миллиардов гривен — Finance.ua
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Агентство оборонных закупок заключило контракты более чем на 200 миллиардов гривен

Казна и Политика
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Агентство оборонных закупок заключило контракты более чем на 200 миллиардов гривен
Агентство оборонных закупок заключило контракты более чем на 200 миллиардов гривен
В первом квартале 2025 года Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины заключило контракты на сумму, превышающую 200 миллиардов гривен.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, отметив, что основной упор делается на современных технологиях, обеспечивающих результат уже сегодня.
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По словам Умерова, приоритетными направлениями являются закупки беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), наземных роботизированных комплексов и боеприпасов. Он отметил, что эти технологии позволяют значительно повысить эффективность украинской армии на поле боя.
«Работаем, чтобы украинская армия была сильной, современной и технологичной», — подчеркнул министр.
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Кроме того, в Агентстве оборонных закупок активно совершенствуют систему закупок. Основными целями являются обеспечение максимальной прозрачности процесса и достижение высокой эффективности использования бюджетных средств.
Умеров отметил, что введение новых подходов позволяет быстрее реагировать на нужды фронта и снабжать военных необходимым оборудованием.
Напомним, Министерство обороны Украины планирует объединить два ключевых закупочных агентства — Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственный оператор тыла (ГОТ).
По материалам:
ua.news
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