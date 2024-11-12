Украина подписала стратегический контракт — Умеров — Finance.ua
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Украина подписала стратегический контракт — Умеров

Казна и Политика
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Украина подписала стратегический контракт — Умеров
Украина подписала стратегический контракт — Умеров
Украина расширит возможности разведки благодаря сотрудничеству с международными партнерами. Подписан стратегически важный контракт с финской аэрокосмической компанией ICEYE — лидером в области SAR-спутников.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в Facebook.
«Благодаря этому контракту наши военные получат доступ к высокоточным космическим снимкам с полным покрытием территории боевых действий. Командование сможет самостоятельно определять приоритетные зоны наблюдения и быстро получать актуальные данные через систему спутников ICEYE», — рассказал министр.
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По словам Умерова, это соглашение стало возможным благодаря поддержке правительства Германии и концерна Rheinmetall, выступившего стороной контракта.
«Благодарен нашим партнерам за содействие и доверие. Вводя передовые технологии космической разведки, мы создаем технологическое преимущество, которое повышает боеспособность и защищает наших военных», — добавил он.
Накануне Rheinmetall сообщил, что с начала октября Украине передают новые снимки, сделанные спутниками SAR (совет с синтетической апертурой) ICEYE в рамках сотрудничества немецкой и финской компаний. Спутники SAR имеют преимущество перед обычными спутниками в том, что могут создавать изображения высокого разрешения независимо от погодных условий или времени суток.
По материалам:
Корреспондент.net
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