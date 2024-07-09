Минобороны будет сотрудничать с «народным спутником» ICEYE в сфере космической разведки — Finance.ua
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Минобороны будет сотрудничать с «народным спутником» ICEYE в сфере космической разведки

Казна и Политика
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Минобороны будет сотрудничать с «народным спутником» ICEYE в сфере космической разведки
Минобороны будет сотрудничать с «народным спутником» ICEYE в сфере космической разведки
Министерство обороны Украины подписало меморандум с финской компанией ICEYE для углубления сотрудничества в сфере космической разведки.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
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В ведомстве отмечают, что соглашение с ICEYE направлено на укрепление взаимодействия в сфере дистанционного зондирования Земли, что важно для национальной безопасности и обороны Украины.
«Сотрудничество с ICEYE и подписание меморандума значительно улучшит нашу разведывательную деятельность. Мы благодарны компании за преданность демократическим ценностям, поддержку украинского народа и позицию по ограничению космической съемки над территорией Украины», — заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
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ICEYE — это финская компания и один из мировых лидеров в области спутниковых технологий. Компания производит микроспутники и владеет одной из крупнейших в мире группировок радарных спутников.
Напомним, в 2022 году «Благотворительный фонд Сергея Притулы» объявил о покупке спутника ICEYE для нужд ВСУ. На эти деньги планировали закупить три беспилотника Bayraktar, однако Турция бесплатно передала эти дроны Украине.
По материалам:
hromadske
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