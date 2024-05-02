Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний — Finance.ua

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Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний

Казна и Политика
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Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний
Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний
Министерство обороны Украины заключило контракт с одной из крупнейших спутниковых компаний.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Представители Минобороны встретились с руководством спутниковой компании, название которой не разглашается из соображений безопасности.
«Цель встречи — обсуждение ограничения космической съемки территории Украины в условиях военного положения», — подчеркнули в министерстве.
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Минобороны подчеркнуло, что планирует продление контракта со спутниковой компанией для заказа актуальных снимков территории Украины в целях обороны и безопасности.
«Ежедневно спутниковые компании проводят съемку территории Украины. Эти изображения могут быть использованы врагом. Поэтому мы благодарны партнерам за готовность подписать меморандум с нами и совместно реализовать механизм ограничения съемок нашей территории. Это сотрудничество должно стать примером для других спутниковых компаний. В условиях войны мы должны минимизировать риски использования изображений Украины врагом», — подчеркнула заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
По материалам:
РБК-Україна
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