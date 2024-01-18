США запустят 54 спутника для отслеживания ракет нового поколения — Finance.ua

США запустят 54 спутника для отслеживания ракет нового поколения Сегодня 03:00 — Мир

США запустят 54 спутника для отслеживания ракет нового поколения

Пентагон выбрал подрядчиков для построения значительного числа своих спутников для системы отслеживания ракет следующего поколения.

Проект по обнаружению китайских и российских гиперзвуковых ракет зависит от средств, которые должны принять в оборонном бюджете на 2024 год, передает DefenceOne.

Компании L3Harris, Lockheed Martin и Sierra Space построят по 18 спутников для программы Proliferation Warfighter Space Architecture. Общая сумма этих контрактов составляет $2,5 млрд: $919 млн для L3Harris, $890 млн для Lockheed и $740 млн для Sierra Space, о чем объявил отдел закупок Космических сил.

Читайте также Ракета Lockheed Martin с дальностью полета более 400 км прошла испытание армии США (видео)

Это первый контракт Sierra Space с Space Development Agency (Агентством космического развития), знаменующий выход нового крупного поставщика на спутниковый рынок.

Каждая компания создаст 16 спутников предупреждения о ракетной опасности и слежения для выявления баллистических и гиперзвуковых ракет, а также по два спутника «предварительного управления огнем», которые более подробно отслеживают гиперзвуковые ракеты и имеют более сложные инфракрасные датчики для сбора данных, которые будут передаваться системам перехвата, способным сбивать ракеты.

Читайте также США и Япония создадут новую систему перехвата гиперзвуковых ракет

Шесть спутников противоракетной обороны SDA будут оснащены камерами с широким и средним фокусным углом для охвата больших территорий и предоставления изображений с высоким разрешением.

Космические силы запустят спутники до апреля 2027 года на низкую околоземную орбиту. Этот контракт на 54 спутника составит большую часть всего слоя отслеживания, где будет около 100 спутников. Сейчас агентство имеет четыре спутника слежения на орбите для демонстрационных целей, еще четыре уже ожидают запуска, и 35 запланировано.

theБабель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.