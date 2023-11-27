Ракета Lockheed Martin с дальностью полета более 400 км прошла испытание армии США (видео) — Finance.ua

Ракета Lockheed Martin с дальностью полета более 400 км прошла испытание армии США (видео) 27.11.2023, 00:40 — Технологии&Авто

Ракета Lockheed Martin с дальностью полета более 400 км прошла испытание армии США (видео)

Компания Lockheed Martin объявила, что ее высокоточная ударная ракета (Precision Strike Missile, PrSM) завершила квалификационные огневые испытания с минимальной дальностью стрельбы. Испытания были проведены из реактивной артиллерийской системы HIMARS армии США.

PrSM — это высокоточная ударная ракета нового поколения для армии США большой дальности. Она способна нейтрализовать цели на расстоянии более 400 км. Это новое оружие класса «земля-земля» имеет архитектуру открытых систем, что делает ее очень доступной и гибкой. Она также является модульной и совместима как с HIMARS, так и с M 270 .

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В сентябре 2023 г. ракетная система достигла дальности полета в 150 км, а запланированная дальность полета составляет 400 км. Испытание на малую дальность должно было доказать структурную целостность ракеты и ее способность к наведению цели на необходимой минимальной дальности. Поэтому испытания на малых дальностях имеют решающее значение для прочности и надежности PrSM и ее способности вести огонь по ближним целям.

Когда ракета PrSM выпускается на малое расстояние, у нее есть ограниченное время, чтобы зафиксировать цель и направить себя к ней. Это создает большую нагрузку на конструкцию ракеты и требует от системы наведения работать на грани своих возможностей, чтобы удержать ракету на траектории и устремиться к намеченной цели.

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Недавнее испытание является важной вехой, демонстрирующей неизменную точность системы от запуска до удара. Хотя это испытание не охватывало основной диапазон миссии PrSM, оно включало кратчайшее расстояние, которое ракета преодолевала доселе. По словам Lockheed Martin, ракета должна была маневрировать на чрезвычайно высоких скоростях, и это испытание имело решающее значение для проверки структурной целостности ракеты и контроля ее траектории.

«Эта демонстрация является первым из нескольких производственных квалификационных испытаний, которые приближают PrSM к развертыванию и поставке ракет ранней оперативной готовности (EOC) в этом году», — сказал вице-президент подразделения высокоточной стрельбы компании Lockheed Martin Missiles and Fire Control Джей Прайс. «PrSM является критически важной силой и приоритетом модернизации высокоточных средств поражения большой дальности для армии США», — добавил он.

Согласно отчету «The Global Missiles & Missile Defense Systems Market 2023−2033» от GlobalData, Lockheed Martin, по прогнозам, будет иметь 24,5% рынка ракет и систем противоракетной обороны в Северной Америке. Прогнозируемый доход компании составляет $41,5 млрд в период 2023—2033 годов.

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