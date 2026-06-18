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Какие отрасли получат больше всего инвестиций от государства в следующие 3 года

Казна и Политика
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Государственные инвестиции
Государственные инвестиции
Кабинет Министров Украины утвердил Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций государства на 2027−2029 годы. Он определяет основные направления финансирования государственных проектов в ближайшие три года.
Об этом сообщает Министерство финансов.
В правительстве отмечают, что план призван повысить эффективность использования бюджетных средств, обеспечить прозрачность государственных расходов и усилить связь между инвестиционными проектами и бюджетным планированием.
Документ начнет действовать одновременно с одобрением Бюджетной декларации на 2027−2029 годы.

На какие отрасли будут делать ставку

Новый план включает 18 приоритетных сфер публичного инвестирования. Среди них — транспорт, образование и наука, здравоохранение, энергетика, муниципальная инфраструктура, социальная сфера, противоминная деятельность и цифровая трансформация.
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Для этих отраслей определены 44 подсектора и 67 основных направлений инвестирования, согласованных со стратегическими документами государства.
Отдельно правительство определило четыре сквозные цели для всех инвестиционных проектов:
  • повышение энергоэффективности,
  • цифровизация,
  • реагирование на изменения климата,
  • обеспечение гендерного равенства и безбарьерности.

Сколько средств планируют привлечь

Общий объем публичных инвестиций на 2027−2029 годы составляет 270,9 млрд грн. Из них:
  • 123,7 млрд грн предусмотрено на 2027 год;
  • 82,3 млрд грн — на 2028 год;
  • 64,9 млрд грн — на 2029 год.
Финансирование планируется обеспечить за счет нескольких источников:
  • 150,8 млрд грн — из общего фонда государственного бюджета, в том числе 6,0 млрд грн через Государственный фонд регионального развития;
  • 114,5 млрд грн — средств международных финансовых организаций и правительств иностранных государств, в том числе 14,6 млрд грн международной технической помощи и грантов;
  • 4,9 млрд грн — под государственные гарантии;
  • 0,7 млрд грн — из специальных государственных фондов.
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Какие направления получат наибольшее финансирование

Наибольший объем инвестиций в течение 2027−2029 годов планируется направить на образование и науку — 78,5 млрд грн.
Также значительные ресурсы предусмотрены для:
  • транспорта и услуг почтовой связи — 73,0 млрд грн;
  • муниципальной инфраструктуры и услуг — 46,5 млрд грн;
  • здравоохранения — 25,3 млрд грн;
  • энергетики — 17,1 млрд грн.
При подготовке документа учитывались положения Плана Украины (Ukraine Facility) и результаты Пятой быстрой оценки убытков и потребностей (RDNA5). Согласно этой оценке, потребности Украины в восстановлении и реконструкции составляют 587,7 млрд. долларов США, что более чем на 12% превышает предварительную оценку.
В правительстве считают, что утвержденный план должен способствовать привлечению международного финансирования, развитию механизмов государственно-частного партнерства и повышению доверия международных и потенциальных инвесторов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииКабмин
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