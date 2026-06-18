Какие отрасли получат больше всего инвестиций от государства в следующие 3 года Сегодня 14:35 — Казна и Политика

Государственные инвестиции

Кабинет Министров Украины утвердил Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций государства на 2027−2029 годы. Он определяет основные направления финансирования государственных проектов в ближайшие три года.

Об этом сообщает Министерство финансов.

В правительстве отмечают, что план призван повысить эффективность использования бюджетных средств, обеспечить прозрачность государственных расходов и усилить связь между инвестиционными проектами и бюджетным планированием.

На какие отрасли будут делать ставку

Новый план включает 18 приоритетных сфер публичного инвестирования. Среди них — транспорт, образование и наука, здравоохранение, энергетика, муниципальная инфраструктура, социальная сфера, противоминная деятельность и цифровая трансформация.

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Для этих отраслей определены 44 подсектора и 67 основных направлений инвестирования, согласованных со стратегическими документами государства.

Отдельно правительство определило четыре сквозные цели для всех инвестиционных проектов:

повышение энергоэффективности,

цифровизация,

реагирование на изменения климата,

обеспечение гендерного равенства и безбарьерности.

Сколько средств планируют привлечь

Общий объем публичных инвестиций на 2027−2029 годы составляет 270,9 млрд грн. Из них:

123,7 млрд грн предусмотрено на 2027 год;

82,3 млрд грн — на 2028 год;

64,9 млрд грн — на 2029 год.

Финансирование планируется обеспечить за счет нескольких источников:

150,8 млрд грн — из общего фонда государственного бюджета, в том числе 6,0 млрд грн через Государственный фонд регионального развития;

114,5 млрд грн — средств международных финансовых организаций и правительств иностранных государств, в том числе 14,6 млрд грн международной технической помощи и грантов;

4,9 млрд грн — под государственные гарантии;

0,7 млрд грн — из специальных государственных фондов.

Какие направления получат наибольшее финансирование

Наибольший объем инвестиций в течение 2027−2029 годов планируется направить на образование и науку — 78,5 млрд грн.

Также значительные ресурсы предусмотрены для:

транспорта и услуг почтовой связи — 73,0 млрд грн;

муниципальной инфраструктуры и услуг — 46,5 млрд грн;

здравоохранения — 25,3 млрд грн;

энергетики — 17,1 млрд грн.

При подготовке документа учитывались положения Плана Украины (Ukraine Facility) и результаты Пятой быстрой оценки убытков и потребностей (RDNA5). Согласно этой оценке, потребности Украины в восстановлении и реконструкции составляют 587,7 млрд. долларов США, что более чем на 12% превышает предварительную оценку.

В правительстве считают, что утвержденный план должен способствовать привлечению международного финансирования, развитию механизмов государственно-частного партнерства и повышению доверия международных и потенциальных инвесторов.

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