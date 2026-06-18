Какие отрасли получат больше всего инвестиций от государства в следующие 3 года

Кабинет Министров Украины утвердил Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций государства на 2027−2029 годы. Он определяет основные направления финансирования государственных проектов в ближайшие три года.
В правительстве отмечают, что план призван повысить эффективность использования бюджетных средств, обеспечить прозрачность государственных расходов и усилить связь между инвестиционными проектами и бюджетным планированием.
Новый план включает 18 приоритетных сфер публичного инвестирования. Среди них — транспорт, образование и наука, здравоохранение, энергетика, муниципальная инфраструктура, социальная сфера, противоминная деятельность и цифровая трансформация.
При подготовке документа учитывались положения Плана Украины (Ukraine Facility) и результаты Пятой быстрой оценки убытков и потребностей (RDNA5). Согласно этой оценке, потребности Украины в восстановлении и реконструкции составляют 587,7 млрд. долларов США, что более чем на 12% превышает предварительную оценку.
В правительстве считают, что утвержденный план должен способствовать привлечению международного финансирования, развитию механизмов государственно-частного партнерства и повышению доверия международных и потенциальных инвесторов.