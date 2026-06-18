Капитальные инвестиции в Украине выросли до 130 млрд грн Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Инвестиции в Украину

В Украине зафиксирована положительная динамика инвестиционной активности. По данным Госстата, за I квартал 2026 года объем капитальных инвестиций в стране составил 130,1 млрд грн.

Этот показатель демонстрирует рост на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, что свидетельствует о постепенном восстановлении и адаптации экономики. Основным двигателем этого процесса остается сам частный сектор: 78,6% всех капиталовложений было профинансировано за счет собственных средств предприятий и организаций.

Куда направляли средства

Анализ капитальных инвестиций по видам экономической деятельности свидетельствует о высоком интересе к стратегическим секторам производства. Львиная доля финансирования традиционно пришлась на промышленность — в этот сектор было направлено 41,2% общего объема, что в денежном эквиваленте составляет 53,6 млрд грн.

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Другие крупные доли инвестиций распределились между следующими отраслями:

сельское, лесное и рыбное хозяйство — 12,7% (или 16,5 млрд грн);

— 12,7% (или 16,5 млрд грн); оптовая и розничная торговля — 10,3% (или 13,4 млрд грн);

— 10,3% (или 13,4 млрд грн); строительство — 9,4% (или 12,3 млрд грн).

Приоритеты в активах

Подавляющее большинство инвестиций было сосредоточено в материальных активах, которые составили 93,3% общего объема (на нематериальные активы пришлось только 6,7%). Бизнес, прежде всего, инвестировал в капитальное обновление и материально-техническую базу.

В частности, в структуре материальных активов больше всего средств было вложено в:

машины и оборудование (включая инвентарь) — 38,2%;

инженерные сооружения — 19,2%;

нежилые здания — 10,9%;

транспортные средства — 10,5%.

Ранее мы сообщали , что количество компаний, которые планируют и дальше инвестировать в Украину несмотря на войну, возросло до 72%. В прошлом году было 70%.

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