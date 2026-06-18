Капитальные инвестиции в Украине выросли до 130 млрд грн
В Украине зафиксирована положительная динамика инвестиционной активности. По данным Госстата, за I квартал 2026 года объем капитальных инвестиций в стране составил 130,1 млрд грн.
Этот показатель демонстрирует рост на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, что свидетельствует о постепенном восстановлении и адаптации экономики. Основным двигателем этого процесса остается сам частный сектор: 78,6% всех капиталовложений было профинансировано за счет собственных средств предприятий и организаций.
Куда направляли средства
Анализ капитальных инвестиций по видам экономической деятельности свидетельствует о высоком интересе к стратегическим секторам производства. Львиная доля финансирования традиционно пришлась на промышленность — в этот сектор было направлено 41,2% общего объема, что в денежном эквиваленте составляет 53,6 млрд грн.
Другие крупные доли инвестиций распределились между следующими отраслями:
- сельское, лесное и рыбное хозяйство — 12,7% (или 16,5 млрд грн);
- оптовая и розничная торговля — 10,3% (или 13,4 млрд грн);
- строительство — 9,4% (или 12,3 млрд грн).
Приоритеты в активах
Подавляющее большинство инвестиций было сосредоточено в материальных активах, которые составили 93,3% общего объема (на нематериальные активы пришлось только 6,7%). Бизнес, прежде всего, инвестировал в капитальное обновление и материально-техническую базу.
В частности, в структуре материальных активов больше всего средств было вложено в:
- машины и оборудование (включая инвентарь) — 38,2%;
- инженерные сооружения — 19,2%;
- нежилые здания — 10,9%;
- транспортные средства — 10,5%.
Ранее мы сообщали, что количество компаний, которые планируют и дальше инвестировать в Украину несмотря на войну, возросло до 72%. В прошлом году было 70%.
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