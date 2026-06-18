«Забыл» задекларировать гостинично-ресторанный комплекс и имущество на 78 млн грн Сегодня 17:28 — Казна и Политика

«Забыл» задекларировать гостинично-ресторанный комплекс и имущество на 78 млн грн

Депутата Ужгородского городского совета, управляющего гостинично-ресторанным комплексом «Киликия», Арсена Мелкумяна подозревают в недостоверном декларировании имущества на около 78 млн грн.

Об этом пишет Закарпатская областная прокуратура

Суть дела

При процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры сообщено о подозрении действующему депутату Ужгородского городского совета в недостоверном декларировании имущества около 78 млн грн.

Правоохранители не называют имя подозреваемого, но по данным источника «Украинской правды», речь идет об Арсене Мелкумяне.

По данным следствия и результатам полной проверки декларации за 2024 год, проведенной Национальным агентством по предотвращению коррупции, установлено, что депутат умышленно не отобразил в декларации сведения о пользовании гостинично-ресторанным комплексом на окраине Ужгорода, который функционирует около 20 лет. Указанный факт был выявлен прокурорами в ходе мониторинга декларации подозреваемого депутата.

О чем идет речь

Это отель площадью более 1074 кв. м, баня, пищевой блок с бассейном, кафе-бар и прочее. Общая стоимость незадекларированной недвижимости составляет около 50 млн грн.

Кроме этого, в декларации депутат отметил наличие у себя и жены наличных средств более чем на 108 млн в гривневом эквиваленте. В то же время, задекларированный объем денежных активов не соответствует их фактическим финансовым возможностям.

Економічна Правда По материалам:

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