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Выплаты до 460 тыс. гривен: кто из военных может получить

Личные финансы
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Выплаты до 460 тыс. гривен: кто из военных может получить
Выплаты до 460 тыс. гривен: кто из военных может получить
Как сообщает Минобороны, в рамках комплексной трансформации Сил обороны Украины введены пехотно-штурмовые контракты с четкими сроками службы и самыми высокими выплатами.
Новый контракт ориентирован на доукомплектование пехотных должностей в боевых подразделениях. Штурмовики и пехотинцы будут получать в среднем 300 000 гривен в месяц.
Те, кто больше всего рискует, заслуживают максимального вознаграждения.

Кто может подписать контракт

Пехотно-штурмовой контракт предусмотрен для пехотинцев, штурмовиков, боевых медиков, наводчиков, механиков-водителей и других специалистов.
Пехотно-штурмовой контракт могут заключить:
  • гражданские лица;
  • действующие военнослужащие;
  • уволенные с военной службы во время действия особого периода.
Для каждой категории предусмотрен отдельный срок договора.

Сроки службы

Военнообязанные могут подписать контракт на 14 месяцев. В этот срок включено время, необходимое для базовой общей военной подготовки (БОВП) при необходимости, период адаптации в подразделении и боевого согласования.
Действующие военнослужащие могут подписать контракт на 10 месяцев.
Уволенные с военной службы во время действия особого периода — от 6 месяцев.
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Ранее в Верховной Раде предлагалось установить гарантированный минимальный уровень денежного довольствия для военных. Если закон примут, их выплаты не смогут быть ниже 150% средней зарплаты в Украине и будут пересматриваться каждые три месяца.
В то же время народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк сообщила, что в Украине до конца 2026 года может возникнуть серьезный дефицит денег на финансирование армии. По данным Счетной палаты, для обеспечения всех предусмотренных законодательством выплат военнослужащим государству необходимо срочно найти дополнительный финансовый ресурс в размере более 365 миллиардов гривен.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Военнообязанный
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