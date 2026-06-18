Украина установила 7-летний рекорд по экспорту яиц (кто покупает) Сегодня 21:33 — Казна и Политика

Украина установила 7-летний рекорд по экспорту яиц (кто покупает)

В мае украинские производители яиц экспортировали 229,18 млн. штук на сумму 23,9 млн долл.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

По сравнению с апрелем 2026 года экспорт увеличился на 11,4%, а по сравнению с маем 2025 — вырос на 20,1%. В денежном эквиваленте выручка в мае 2026 года выросла на 39,2% до 23,9 млн долларов по сравнению с маем прошлого года.

За 5 месяцев 2026 года экспортировано 1014,4 млн. штук яиц на общую сумму 112,5 млн $. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году физические объемы экспорта увеличились на 22%, а денежные — на 64%.

Кто покупает

Главными покупателями украинских яиц в течение первых 5 месяцев 2026 года были:

Испания (28,1%),

Великобритания (14,0%),

Польша (9,4%)

Израиль (7,3%).

Доля стран ЕС в экспорте составляет 75%.

Напомним, в марте украинские производители яиц экспортировали 216,2 млн. штук на сумму 24 млн $., что было наибольшим объемом экспорта за последние 5 лет.

Наибольший же исторический объем экспорта зафиксирован в марте 2019 года — 239,4 млн.штук.

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