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Правительство хочет вынести вопрос о подготовке Киева к зиме на рассмотрение СНБО, потому что не видит достаточных темпов

Казна и Политика
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Государство выделило почти 4 млрд грн на подготовку столицы к зиме
Государство выделило почти 4 млрд грн на подготовку столицы к зиме
Киев должен быть полностью готов к следующему отопительному сезону. Ответственность за это возложена на городские власти.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Государство выделило почти 4 млрд грн на подготовку столицы

По словам главы правительства, государство продолжит оказывать Киеву необходимую поддержку для подготовки к осенне-зимнему периоду.
«Уже выделено почти 4 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета, обеспечено софинансирование 50% необходимых мер, часть работ реализует Агентство восстановления. Также введены программы поддержки, в частности, по установке индивидуальных и резервных источников питания в многоквартирных домах. В то же время, мы не видим достаточных темпов подготовки города к следующему отопительному сезону», — рассказала Свириденко.
По ее словам, существуют отставание в выполнении ряда важных мер, которые необходимо оперативно устранить.

Правительство определило перечень необходимых мер

Премьер-министр подчеркнула, что сегодня нет более важного приоритета для городских властей, чем подготовка столицы к зиме. Киев обладает самым большим бюджетом среди всех городов Украины, а также у него есть все необходимые возможности, включая полную поддержку государства, для того чтобы обеспечить должную готовность к отопительному сезону.
«По итогам совещания с мэром определен конкретный перечень мероприятий и сроки их выполнения. Задача четкая — Киев должен быть заранее и должным образом подготовлен к любым вызовам в следующем осенне-зимнем периоде», — отметила Свириденко.
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Учитывая критическую важность надлежащей подготовки столицы к зиме, правительство в ближайшее время будет инициировать вынесение этого вопроса на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины для принятия необходимых решений.
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Напомним, ранее Finance.ua писал, что Киев имеет договоренность с правительством о приоритетных мерах по энергоустойчивости общей стоимостью около 30 млрд грн. Их финансирование предусмотрено в пропорции 50/50 между городом и государством. В то же время столица ожидает паритетной позиции со стороны государства и его финансового участия.
«Хочу отметить, что сегодня Киев имеет договоренность с правительством относительно приоритетности мер по энергоустойчивости, воплощение которых будет стоить около 30 млрд грн. А также, что финансирование мероприятий будет осуществляться в пропорции 50/50 — городом и государством. Столица делает большой шаг и ищет все возможности, чтобы обеспечить средства для мер плана устойчивости. Ожидаем паритетную позицию со стороны государства и его финансовое участие!», — заявлял городской голова Киева Виталий Кличко.
По материалам:
Finance.ua
КиевСвириденко
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