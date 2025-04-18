НБУ рассчитывает на 25% прирост чистого гривневого кредитного портфеля бизнеса в 2025 году — Finance.ua

НБУ рассчитывает на 25% прирост чистого гривневого кредитного портфеля бизнеса в 2025 году Сегодня 15:47 — Казна и Политика

НБУ рассчитывает на 25% прирост чистого гривневого кредитного портфеля бизнеса в 2025 году

Темпы прироста чистого гривневого кредитного портфеля бизнеса будут на уровне прошлого года и составят не менее 25%, на такой результат рассчитывает глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный.

«Опросы банковской системы и руководителей банков, которые мы провели, подтверждают эти прогнозы. Банки также ожидают прирост и динамику чистого гривневого портфеля на этом уровне — 25%», — сказал он на брифинге в Киеве в четверг.

Пышный призвал во время анализа динамики кредитования ориентироваться именно на чистый гривневый кредитный портфель, а не на объемы валовых ссуд, которые учитывают необслуживаемые кредиты, в том числе и портфель ПриватБанка до его национализации.

«Когда мы оперируем этим показателем, оценивая соответствующее проникновение кредитов и их соотношение к ВВП, то это не дает нам правильного понимания динамики и положения вещей», — считает глава НБУ.

Он напомнил, что чистые гривневые кредиты бизнеса за прошлый год выросли на 26%, в том числе микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) на 30%, и в последний раз такие темпы были еще до полномасштабного вторжения сразу после ковида, когда ситуация начала быстро восстанавливаться.

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«Это, на самом деле, темпы роста едва ли не самые высокие за последние 10 лет, при том, что война продолжается… Показатели роста февраля продемонстрировали, что мы движемся, даже несмотря на то, что Национальный банк поднимает учетную ставку, даже с более высокой динамикой», — сказал Пышный. По его словам, речь идет о 28,7% в последние месяцы.

Глава Нацбанка добавил, что также меняется структура наращиваемого кредитного портфеля: четверть его сейчас составляют кредиты, которые заемщики берут для инвестиционных целей, и банки их предоставляют сроком более трех лет. По его словам, банки активно наращивают кредитование ОПК, энергетики.

Он отметил, что доля государственной программы льготного кредитования «5−7-9» снизилась до 34%, что свидетельствует также о росте конкуренции за хорошего заемщика и что позволяет, несмотря на рост учетной ставки, держать ставки кредитования на доковидном уровне.

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«Мы максимально поддерживаем эту дискуссию (об увеличении кредитования) и хотим, чтобы она была глубокой. Хотим, чтобы она помогала нам сформировать новую, обновленную законодательную систему. И эта дискуссия должна продолжаться как на уровне коммуникаций между регулятором и бизнесом, так и на уровне (профильного парламентского) комитета, с участием, соответственно, всех стейкхолдеров», — отметил также Пышный

По данным НБУ, за первый квартал 2025 года объем валовых кредитов вырос на 3,3% - до 1 трлн 143,27 млрд грн, в том числе бизнесу — на 3%, до 844,45 млрд грн, в то время как домохозяйствам — на 4,9%, до 287,68 млрд грн.

В прошлом году валовой кредитный портфель увеличился на 10,9%, в том числе бизнесу — на 8,3%, домохозяйствам — на 23,2%.

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