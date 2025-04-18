В Украине запустят реестр ГМО — Finance.ua

В Украине запустят реестр ГМО Сегодня 11:44 — Казна и Политика

В Украине запустят реестр ГМО

Кабинет Министров Украины принял постановление № 451 «Об утверждении Порядка ведения Государственного реестра генетически модифицированных организмов (ГМО)».

Об этом пишет Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Документ разработан Министерством аграрной политики и продовольствия Украины во исполнение Закона Украины «О государственном регулировании генетическо-инженерной деятельности и государственном контроле за размещением на рынке генетически модифицированных организмов и продукции».

Постановление предусматривает создание и функционирование целостной государственной информационной системы, которая позволит осуществлять учет, мониторинг, интеграцию, хранение и распространение информации о зарегистрированных ГМО.

Внедрение такого реестра является необходимым шагом для обеспечения прозрачности в сфере биотехнологий, повышения уровня потребительской безопасности и соответствия обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Постановление также гармонизирует украинское законодательство с актами ЕС по обращению с ГМО. В частности, Директивой 2001/18/ЕС об умышленном выводе генетически модифицированных организмов в окружающую среду и Решением Комиссии 2004/204/ЕС о функционировании реестров для записи информации о ГМО. Следовательно, создается идентичная с ЕС регламентированная система учета и контроля за ГМО, что позволяет уменьшить негативное влияние и риски для здоровья людей и окружающей среды.

Принятие постановления также будет способствовать усовершенствованию контроля в сфере обращения с ГМО, улучшит информирование граждан и международных партнеров о зарегистрированных организмах, а также создаст предпосылки для дальнейшего усовершенствования биобезопасности в Украине.

Документ вступает в силу одновременно с Законом Украины «О государственном регулировании генетически инженерной деятельности и государственном контроле за размещением на рынке генетически модифицированных организмов и продукции» в сентябре 2026 года.

НВ По материалам:

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