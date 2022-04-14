В Польше ищут работу более 400 тыс. беженцев из Украины — Finance.ua

В Польше ищут работу более 400 тыс. беженцев из Украины

Сегодня 08:15 — Личные финансы

В Польше официально зарегистрировались в информационной системе PESEL 700 тыс. беженцев из Украины. Из них около 400 тысяч ищущих работу.

Об этом сообщает издание aquila24.pl . Максимальное количество беженцев из Украины, которые могли бы искать работу в Польше, составляет примерно 400-420 тысяч.

На сегодняшний день количество украинских беженцев, которым уже присвоен номер PESEL в Польше, по самым смелым ожиданиям, превышает 700 тыс. человек. Это стало возможным благодаря вступлению в силу в середине марта этого года Закона о помощи гражданам Украины.

Аналитики Польского Экономического Института отмечают, что около половины этой группы — дети (330 тыс. мальчиков и девочек). Люди трудоспособного возраста (от 18 до 64 лет) составляют около 320 тыс. человек, из которых подавляющее большинство (около 300 тыс.) — женщины.

Напомним, что украинцы избрали своим фаворитом Польшу в рейтинге зарубежных стран, проявивших максимум солидарности в условиях вторжения России. 78% украинских респондентов убеждены, что именно Варшава имеет наибольшую поддержку в нашей стране извне, свидетельствуют результаты опроса Kantar Украина.

Справка Finance.ua:

PESEL — это практически налоговый номер, как номер налогоплательщика в Украине. Это 11-значный код, в котором зафиксирована дата рождения человека, пол, налоговый код и определенное проверочное число. Согласно законодательству Польши, украинцы, которые въехали в Польшу до 24 февраля, не получают PESEL с пометкой UKR, поскольку в законе написано, что для них срок пребывания автоматически продлевается на 18 месяцев. А те украинцы, которые въехали после 24 февраля, могут воспользоваться процедурой получения PESEL с пометкой UKR. Детальнее о PESEL;



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