Мужчины уехали, работы для женщин нет: на каких работников есть дефицит в Польше — Finance.ua

Мужчины уехали, работы для женщин нет: на каких работников есть дефицит в Польше

Сегодня 17:00 — Личные финансы

Польские предприятия испытывают нехватку мужской рабочей силы. Больше всего страдают строительная и автомобильная отрасль, тяжелая промышленность и оборонный сектор. Сейчас в Польше самое высокое предложение именно тех вакансий, где нужен мужской труд. Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.

70% предложений для иностранцев на польском рынке труда ориентированы на мужчин. В настоящее время из страны домой вернулись более 285 тыс. граждан Украины, большинство из них мужчины. Нового притока мужской рабочей силы нет, что сразу отразилось на рынке труда.

Сферы экономики. Самый большой дефицит испытывает строительная отрасль, где работало около 400 тыс. граждан Украины. Не хватает строителей, водителей, каменщиков, штукатуров и др.

В автомобильной промышленности также жалуются на нехватку мужчин. Эта отрасль сильнейшая в польском производстве и третья по объему занятости в Европе после Германии и Франции. В ближайшие месяцы именно автомобильная промышленность может «поглотить» работников из Украины.

В целом не хватает работников на предприятиях, где важная физическая сила — это тяжелая промышленность, металлургическая, предприятия пищевой промышленности. Польские работодатели борются за мужчин, которые остались в Польше, и за тех, кто может уехать из Украины (многодетные родители, студенты и другие). Предлагают привлекательные ставки заработной платы, помогают с эвакуацией и легализацией семей.

Одновременно агентства по трудоустройству уже начали диалог с клиентами об увеличении количества вакансий для женщин.

«Учитывая тот факт, что сейчас в Польшу едут преимущественно женщины, мы призываем клиентов приспособиться к ситуации — не только по гуманитарным соображениям, но и во избежание серьезного дефицита персонала и обеспечить непрерывность производства», — рассказывает генеральный директор агентства по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

По его словам, большинство клиентов Gremi Personal выразили желание, насколько это возможно, скорректировать имеющиеся вакансии для украинских женщин. Но не все вакансии можно адаптировать — в первую очередь в тяжелой промышленности. Кроме того, многие женщины бегут от войны вместе с детьми, а они требуют ухода.

Напомним, что спрос на работников в 2022 году в Польше бьет все рекорды. В исследовании «Барометр профессий», проведенном по заказу Министерства семьи и социальной политики Польши, речь шла о дефиците в 30 профессиях. Самые большие проблемы с подбором кадров в текущем году прогнозировали в строительной, транспортно-логистической отраслях и промышленности.

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