Санкции против россии: Польша заморозила активы на 33 млн долларов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Санкции против россии: Польша заморозила активы на 33 млн долларов

Сегодня 09:32Фондовый рынок
15
В рамках реализации санкций против россии в Польше заморожены активы на 33 млн долларов. Но при нынешнем законодательстве их нельзя конфисковать в пользу Украины.
Как заявил представитель правительства Польши Пётр Мюллер, для передачи замороженных средств Украине необходимы изменения в польскую конституцию. Хотя оппозиция считает иначе и предлагает конфискацию на основе антитеррористического закона.
«Эта информация неправдива, поскольку в нынешнем правовом государстве вы можете заморозить имущество, но не можете его конфисковать. Статья 46 конституции касается конфискации, но в случае возбуждения уголовного дела. Это нечто совсем другое, чем конфискация в пользу казны, регулируемая специальными конституционными положениями», — заявил он.
Он также подчеркнул, что до изменений в конституцию невозможно передать замороженные средства жертвам нападения россии на Украину.
Ранее сообщалось, что Франция не планирует передавать Украине замороженные активы Центрального банка российской федерации на 22 млрд евро.
По материалам: РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.