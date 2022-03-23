Санкции против россии: Польша заморозила активы на 33 млн долларов — Finance.ua

Санкции против россии: Польша заморозила активы на 33 млн долларов

Сегодня 09:32 — Фондовый рынок

В рамках реализации санкций против россии в Польше заморожены активы на 33 млн долларов. Но при нынешнем законодательстве их нельзя конфисковать в пользу Украины.

Как заявил представитель правительства Польши Пётр Мюллер, для передачи замороженных средств Украине необходимы изменения в польскую конституцию. Хотя оппозиция считает иначе и предлагает конфискацию на основе антитеррористического закона.

«Эта информация неправдива, поскольку в нынешнем правовом государстве вы можете заморозить имущество, но не можете его конфисковать. Статья 46 конституции касается конфискации, но в случае возбуждения уголовного дела. Это нечто совсем другое, чем конфискация в пользу казны, регулируемая специальными конституционными положениями», — заявил он.

Он также подчеркнул, что до изменений в конституцию невозможно передать замороженные средства жертвам нападения россии на Украину.

Ранее сообщалось, что Франция не планирует передавать Украине замороженные активы Центрального банка российской федерации на 22 млрд евро.

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