Санкции против россии: Польша заморозила активы на 33 млн долларов — Finance.ua

В рамках реализации санкций против россии в Польше заморожены активы на 33 млн долларов. Но при нынешнем законодательстве их нельзя конфисковать в пользу Украины.
Как заявил представитель правительства Польши Пётр Мюллер, для передачи замороженных средств Украине необходимы изменения в польскую конституцию. Хотя оппозиция считает иначе и предлагает конфискацию на основе антитеррористического закона.
«Эта информация неправдива, поскольку в нынешнем правовом государстве вы можете заморозить имущество, но не можете его конфисковать. Статья 46 конституции касается конфискации, но в случае возбуждения уголовного дела. Это нечто совсем другое, чем конфискация в пользу казны, регулируемая специальными конституционными положениями», — заявил он.