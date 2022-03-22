Fitch прогнозирует рекордное падение экономики россии — Finance.ua

Fitch прогнозирует рекордное падение экономики россии

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Fitch прогнозирует рекордное падение экономики россии

Из-за войны в Украине российская экономика терпит потери, которые больше, что были в результате дефолта в 1998 году.

Такой прогноз сделало рейтинговое агентство Fitch Ratings

Отмечается, что на фоне рекордных финансовых и экономических санкций против России экономика страны может упасть на 8%. В 1998 году дефолт привел к падению ВВП рф всего на 5,4%.

Потребительская инфляция в России, по прогнозу Fitch Ratings, к концу 2022 года составит 18%.

Кроме того, прогнозируют снижение иностранных инвестиций в россии на фоне выхода из страны все большего количества международных компаний.

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