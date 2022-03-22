S&P отзовет рейтинги всех российских компаний до 15 апреля — Finance.ua

S&P отзовет рейтинги всех российских компаний до 15 апреля

Сегодня 14:19 — Фондовый рынок

S&P отзовет рейтинги всех российских компаний до 15 апреля

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отзовет кредитные рейтинги всех российских компаний и организаций до 15 апреля.

Об этом сообщает Reuters

Данное решение было принято после того, как Евросоюз объявил о запрете присваивать кредитно-рейтинговым агентствам ЕС рейтинги юридическим лицам, органам или организациям из россии.

Западные санкции заморозили большую часть активов российского центрального банка в размере 640 миллиардов долларов США, лишили несколько банков доступа к глобальной платежной системе SWIFT и привели к свободному падению рубля.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинг россии с «CCC-» до «CC», поскольку страна сообщила о трудностях с выплатой долга по своим еврооблигациям 2023 и 2043 годов, деноминированным в долларах.

Кредитные рейтинговые агентства Moody’s и Fitch также приостановили коммерческие сделки в поссии в начале этого месяца.

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