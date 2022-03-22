S&P отзовет рейтинги всех российских компаний до 15 апреля — Finance.ua
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S&P отзовет рейтинги всех российских компаний до 15 апреля

Сегодня 14:19Фондовый рынок
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S&P отзовет рейтинги всех российских компаний до 15 апреляS&P отзовет рейтинги всех российских компаний до 15 апреля
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отзовет кредитные рейтинги всех российских компаний и организаций до 15 апреля.
Об этом сообщает Reuters.
Данное решение было принято после того, как Евросоюз объявил о запрете присваивать кредитно-рейтинговым агентствам ЕС рейтинги юридическим лицам, органам или организациям из россии.
Западные санкции заморозили большую часть активов российского центрального банка в размере 640 миллиардов долларов США, лишили несколько банков доступа к глобальной платежной системе SWIFT и привели к свободному падению рубля.
Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинг россии с «CCC-» до «CC», поскольку страна сообщила о трудностях с выплатой долга по своим еврооблигациям 2023 и 2043 годов, деноминированным в долларах.
Кредитные рейтинговые агентства Moody’s и Fitch также приостановили коммерческие сделки в поссии в начале этого месяца.
По материалам: Укрінформ
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