S&P снизило рейтинг россии до преддефолтного — Finance.ua

Проблемы с платежами россии связаны с международными санкциями из-за ее вторжения в Украину, отмечает агентство. Санкции сократили имеющиеся валютные резервы страны и ограничили доступ к мировой финансовой системе.
«Хотя публичные заявления Минфина россии свидетельствуют о том, что правительство сейчас пытается перевести выплаты обладателям облигаций, мы считаем, что выплаты по обслуживанию долга по российским еврооблигациям, которые должны уплатить в ближайшие несколько недель, могут столкнуться с подобными техническими трудностями», — сообщило агентство.
Согласно шкале агентства, рейтинг СС означает высокую уязвимость — дефолт еще не состоялся, но фактически является несомненным. От дефолтного рейтинга рф отделяет одна ступенька.
Напомним, банк-корреспондент JPMorgan получил выплаты по купонам российских еврооблигаций, после обработки банк перечислил средства платежному агенту Citi.
Как объяснял управляющий партнер FinPoint Investment Advisors Сергей Будкин, санкции против российского центробанка и госдолга не распространяются на обслуживание обязательств, выпущенных до 1 марта 2022 года. Следовательно, Минфин США должен был разрешить проведение транзакций.
Внешний долг России и его компаний достигает 150 млрд долларов. В среду государство-агрессор должно было уплатить 117 млн долларов за двумя купонами еврооблигаций, невыплата которых (или выплата в рублях, как того хотела РФ) означала бы дефолт россии.