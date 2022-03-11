Moody's сниhaзило до преддефолтного уровня рейтинги почти 100 крупнейших компаний рф — Finance.ua

Рейтинги большинства компаний из списка были снижены до нового странового потолка — «Caa2».
Прогнозы для всех рейтингов «негативные», что отражает существенные риски для макроэкономической стабильности России из-за жестких и скоординированных санкций Запада, а также из-за последствий введенных Центробанком РФ мер контроля за движением капитала.
Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг правительства России с B3 до Ca, что было обусловлено серьезными опасениями относительно готовности и способности России погасить свои долговые обязательства.
Справка Finance.ua:
агентство Moody’s изменило суверенный кредитный рейтинг рф с B3 до Ca — теперь россию отделяет только одна строчка от дефолта;
ранее с 5 марта международное рейтинговое агентство Moody’s прекратило коммерческую деятельность в россии;
рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг россии с В до С. Рейтинг «C» отражает мнение Fitch о том, что суверенный дефолт неизбежен.