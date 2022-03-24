Польша, Словакия и Венгрия разрешили украинцам работать на территории своих стран без дополнительных разрешений — Finance.ua

Польша, Словакия и Венгрия разрешили украинцам работать на территории своих стран без дополнительных разрешений
Польша, Словакия и Венгрия разрешили украинцам работать на территории своих стран без дополнительных разрешений.
Об этом сообщают посольства стран.
«Если вы являетесь гражданином Украины и легально въехали в Польшу с 24 февраля 2022 года, вы можете работать в нашей стране. Вам не нужно получать разрешение на работу для иностранца. Все формальности, связанные с вашим законным трудоустройством, несет работодатель», — отмечают в посольстве Польши.
Также там отмечают, что при приеме на работу работодатель обязан заключить письменный трудовой договор, в котором будут указаны условия работы и оплата труда.
В Словакии украинцы также могут работать без необходимости получения дополнительных разрешений при условии получения временного убежища, однако украинцы не могут вести предпринимательскую деятельность.
В Венгрии украинцы могут трудоустроиться по общим правилам для иностранцев.
Для этого понадобятся биометрический или загранпаспорт, также работодатель может потребовать и другие документы, однако для граждан Украины могут сделать исключение, пока идет полномасштабное вторжение России.