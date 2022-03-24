Если вы беженец в Чехии: работа, медицина, образование — Finance.ua
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Если вы беженец в Чехии: работа, медицина, образование

Сегодня 15:01Личные финансы
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Если вы беженец в Чехии: работа, медицина, образованиеЕсли вы беженец в Чехии: работа, медицина, образование
24 февраля 2022 года россия начала полномасштабную войну против Украины. За 4 недели миллионы украинцев выехали за пределы нашей страны и стали переселенцами. В ООН прогнозируют, что Украину в ближайшее время могут покинуть более 4 млн человек. В ЕС ожидают, что число переселенцев может достигнуть 7 млн украинцев (в том числе, внутри Украины).
Страны Евросоюза всеми силами пытаются помогать украинцам: снимают ограничения на сроки пребывания в ЕС, выделяют бюджеты на выплату социальной помощи, делают бесплатный проезд для украинцев, помогают с жильем, едой и одеждой.
Finance.ua решил собрать актуальную информацию для переселенцев в Чехии, куда выехало уже 275 тысяч украинцев.
Отметим, 17 марта 2022 года Сенат одобрил и подписал пакет из трех правительственных законопроектов, благодаря которым беженцы из Украины смогут работать в стране без необходимости получать разрешение на работу.

Что предусматривает закон lex Ukrajina?

Закон, вступивший в силу 21 марта, регулирует предоставление защиты и виз, трудоустройство, социальное обеспечение, доступ к медицинскому обслуживанию и образованию военным беженцам из Украины.
Трудоустройство
Ранее украинцам, которые хотели работать в Чешской Республике, необходимо было иметь голубые карты или разрешение на работу. Сегодня беженцы из Украины с толерантной визой могут не обращаться в бюро по трудоустройству, а искать работу напрямую. Также беженцы смогут зарегистрироваться в качестве безработных, а бюро по трудоустройству предоставит им, при необходимости, переподготовку и пособия по трудоустройству.
Бюро труда предложило 342 тыс. вакансий. Три четверти из них были для людей без образования или с базовым образованием. Около 13 350 должностей предназначались для студентов университетов и 23 600 должностей для выпускников средних школ. В общей сложности 8 800 должностей приходилось на здравоохранение и 2 200 на образование.
Пособия
Люди с толерантной визой в течение месяца со дня получения визы могут подать заявление на получение гуманитарного пособия в размере 5 тыс. крон (около 200 евро). Также министерство труда запустило пилотную версию приложения, через которое можно запросить гуманитарную помощь без посещения центра занятости. В случае необходимости, пособие можно будет получать еще в течение пяти месяцев, но обращаться за ним придется регулярно.
Медицина
Закон регулирует вступление украинцев в систему государственного медицинского страхования. Медицинскую помощь украинским беженцам будут оказывать машины скорой помощи, созданные учебными больницами по указанию Министерства здравоохранения.
Образование
Школы смогут увеличить вместимость классов для размещения детей-беженцев. С ними также смогут заниматься украинские преподаватели, набор которых уже идёт. Эта мера будет действовать до конца августа 2022 года.

Полезные ссылки для украинцев, которые планируют выезжать, либо уже выехали в Чехию

Эвакуация:
Расписание поездов, которые едут из Словакии, Польши, Венгрии в Чехию - cd.cz
Официальный телеграм-канал Укрзалізниці, на котором публикуют информацию о работе компании в чрезвычайном режиме - https://t.me/UkrzalInfo
RegioJet - поезда из Львова в Чехию каждый день бесплатно - https://novy.regiojet.cz/uk/ukrayina
Получение визы:
Регистрационные центры для беженцев - https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kontaktnich-asistencnich-center-pomoci-ukrajine.aspx
МВД Чехии по вопросам получения нужных документов +420 974801802
Регистрация в полиции по месту проживания - policie.cz
Юристы в Чехии:
Список юристов с номерами телефонов, бесплатно — cak.cz
Helpukraine. Юридическая помощь - https://www.helpukraine.cz/
Психологическая и медицинская помощь:
Медпомощь - https://www.lekariproukrajinu.cz/
Бесплатная психологическая поддержка - Terapie.cz
Жилье:
Вся полезная информация о жилье, транспортировке, медпомощи и т.д., есть на украинском языке — Stojimezaukrajinou.cz
Найти отель с большой скидкой или бесплатно - hotel.cz
Найти предложение от волонтера - uprchlici-viteje.cz
Карта с предложениями от волонтеров по всему миру. https://bit.ly/3Ne2vLY и icanhelp.host
Помощь детям:
Школы и детсады в Чехии для детей-беженцев из Украины - shkola.cz
Организация, что может помочь:
Разные виды помощи — жилье, переводческие услуги, материальная помощь и т.д. - nasiukrajinci.cz
Телеграм-каналы, где лично помогают люди:
Твори добро - https://t.me/dobrorauf
Дом Добра - https://t.me/ukraineprague

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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