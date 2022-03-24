Если вы беженец в Чехии: работа, медицина, образование — Finance.ua

Если вы беженец в Чехии: работа, медицина, образование
24
февраля 2022 года россия начала
полномасштабную войну против Украины.
За 4 недели миллионы украинцев выехали
за пределы нашей страны и стали
переселенцами.
В ООН прогнозируют,
что Украину в ближайшее время могут
покинуть более 4 млн человек. В ЕС ожидают,
что число переселенцев может достигнуть
7 млн украинцев (в том числе, внутри
Украины).
Страны
Евросоюза всеми силами пытаются помогать
украинцам: снимают
ограничения на сроки пребывания в ЕС,
выделяют бюджеты на выплату социальной
помощи, делают бесплатный проезд для
украинцев, помогают с жильем, едой и
одеждой.
Finance.ua
решил собрать актуальную информацию
для переселенцев в Чехии, куда выехало уже 275 тысяч украинцев.
Отметим,
17
марта 2022 года Сенат одобрил и подписал
пакет из трех правительственных
законопроектов, благодаря которым
беженцы из Украины смогут работать в
стране без необходимости получать
разрешение на работу.
Что
предусматривает закон lex Ukrajina?
Закон,
вступивший в силу 21 марта, регулирует
предоставление защиты и виз, трудоустройство,
социальное обеспечение, доступ к
медицинскому обслуживанию и образованию
военным беженцам из Украины.
Трудоустройство
Ранее
украинцам, которые хотели работать в
Чешской Республике, необходимо было
иметь голубые карты или разрешение на
работу.
Сегодня
беженцы из Украины с толерантной визой
могут не обращаться в бюро по
трудоустройству, а искать работу
напрямую.
Также беженцы смогут
зарегистрироваться в качестве безработных,
а бюро по трудоустройству предоставит
им, при необходимости, переподготовку
и пособия по трудоустройству.
Бюро
труда предложило 342
тыс.
вакансий. Три четверти из них были для
людей без образования или с базовым
образованием.
Около 13 350 должностей
предназначались для студентов
университетов и 23 600 должностей для
выпускников средних школ.
В общей
сложности 8 800 должностей приходилось
на здравоохранение и 2 200 на образование.
Пособия
Люди
с толерантной визой в течение месяца
со дня получения визы могут подать
заявление на получение гуманитарного
пособия в размере 5 тыс.
крон
(около 200 евро).
Также министерство
труда запустило пилотную версию
приложения, через которое можно запросить
гуманитарную помощь без посещения
центра занятости.
В случае
необходимости, пособие можно будет
получать еще в течение пяти месяцев, но
обращаться за ним придется регулярно.
Медицина
Закон
регулирует вступление украинцев в
систему государственного медицинского
страхования.
Медицинскую помощь
украинским беженцам будут оказывать
машины скорой помощи, созданные учебными
больницами по указанию Министерства
здравоохранения.
Образование
Школы
смогут увеличить вместимость классов
для размещения детей-беженцев.
С
ними также смогут заниматься украинские
преподаватели, набор которых уже идёт.
Эта мера будет действовать до конца
августа
2022 года.
Полезные
ссылки для
украинцев,
которые планируют выезжать,
либо уже выехали в
Чехию
Эвакуация:
Расписание
поездов, которые едут из Словакии,
Польши, Венгрии в Чехию -cd.cz
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