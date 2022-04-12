В Польше приняли новые правила для украинских беженцев — Finance.ua

Все, кто переехал из Украины в Польшу после 24.02.2022, имеют право находиться на польской территории 18 месяцев;
те, кто въехал в Польшу без загранпаспорта, должны стать на учет и получить временную ID-карту;
граждане Украины могут официально работать в Польше;
граждане Украины, чье легальное пребывание в стране заканчивается после 24.02, могут остаться до конца 2022 года без права повторного въезда. На тех, у кого был действительный безвиз, это не распространяется, нужно делать карту;
все остальные обязанности и права украинцев в Польше (финансовая помощь, выдача номера PESEL, разрешение для детей получать образование, бесплатное медицинское обслуживание и т.д.) сохраняются.