В Польше приняли новые правила для украинских беженцев — Finance.ua
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В Польше приняли новые правила для украинских беженцев

Сегодня 21:00Личные финансы
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В Польше приняли новые правила для украинских беженцев
Польша утвердила в законодательстве новые правила пребывания украинцев, спасающихся от войны.
Об этом сообщает УНИАН.
Все, кто переехал из Украины в Польшу после 24.02.2022, имеют право находиться на польской территории 18 месяцев;
  • те, кто въехал в Польшу без загранпаспорта, должны стать на учет и получить временную ID-карту;
  • граждане Украины могут официально работать в Польше;
  • граждане Украины, чье легальное пребывание в стране заканчивается после 24.02, могут остаться до конца 2022 года без права повторного въезда. На тех, у кого был действительный безвиз, это не распространяется, нужно делать карту;
  • все остальные обязанности и права украинцев в Польше (финансовая помощь, выдача номера PESEL, разрешение для детей получать образование, бесплатное медицинское обслуживание и т.д.) сохраняются.

Які країни приймають біженців з України

Ранее мы сообщали, Польша упрощает условия предоставления украинцам бесплатных проездных по железной дороге.

Довідка Finance.ua:

Среди стран, куда айтишники выезжали после начала войны, лидирует Польша (сюда прибыли 35% выехавших за границу). Следующая по популярности — Германия (10%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: РБК-Україна
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