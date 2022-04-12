В Польше приняли новые правила для украинских беженцев — Finance.ua

В Польше приняли новые правила для украинских беженцев

Сегодня 21:00 — Личные финансы

Польша утвердила в законодательстве новые правила пребывания украинцев, спасающихся от войны.

Об этом сообщает УНИАН.

Все, кто переехал из Украины в Польшу после 24.02.2022, имеют право находиться на польской территории 18 месяцев;

те, кто въехал в Польшу без загранпаспорта, должны стать на учет и получить временную ID-карту;

граждане Украины могут официально работать в Польше;

граждане Украины, чье легальное пребывание в стране заканчивается после 24.02, могут остаться до конца 2022 года без права повторного въезда. На тех, у кого был действительный безвиз, это не распространяется, нужно делать карту;

все остальные обязанности и права украинцев в Польше (финансовая помощь, выдача номера PESEL, разрешение для детей получать образование, бесплатное медицинское обслуживание и т.д.) сохраняются.

Ранее мы сообщали, Польша упрощает условия предоставления украинцам бесплатных проездных по железной дороге.

Довідка Finance.ua:

Среди стран, куда айтишники выезжали после начала войны, лидирует Польша (сюда прибыли 35% выехавших за границу). Следующая по популярности — Германия (10%).

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