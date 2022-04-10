Польша упрощает условия предоставления украинцам бесплатных проездных по железной дороге — Finance.ua
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Польша упрощает условия предоставления украинцам бесплатных проездных по железной дороге

Сегодня 08:41Личные финансы
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Польша упрощает условия предоставления украинцам бесплатных проездных по железной дорогеПольша упрощает условия предоставления украинцам бесплатных проездных по железной дороге
Польская железная дорога упрощает правила бесплатного использования поездов на территории страны для украинцев. Теперь для получения проездного, кроме загранпаспорта, можно предъявить билет от «Укрзализныци».
Об этом сообщает пресс-центр УЗ.
«Отныне украинцы, у которых нет загранпаспорта или номера PESEL, но есть билет на поезд от Укрзализныци, оформленный в Украине для проезда в Польшу, могут предоставлять его для оформления бесплатных проездных документов по территории Польши», — сказано в сообщении.
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Билет на поезд, который был куплен в Украине (как электронный, так и приобретенный в кассе) для путешествия в Польшу, дает право на поездки по железной дороге по территории Польши не только в день пересечения границы, но и в дальнейшем.

Кто может воспользоваться проездными

Другие правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев остаются такими же, воспользоваться возможностью бесплатного проезда в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, которые пересекли границу с 24 февраля и относятся к следующим группам:
  • дети до 18 лет;
  • женщины;
  • мужчины старше 60 лет;
  • мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.
Посадка в поезда — по заранее полученным в кассе бесплатным билетам, которые выдаются при предъявлении загранпаспорта гражданина Украины или проездного документа от Укрзализныци на поезд в Польшу или Сообщения о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.
Гражданам с инвалидностью также нужно предъявить документы, подтверждающие их инвалидность (украинские — тоже подходят). Граждане, инвалидность которых видна невооруженным глазом, могут не предъявлять соответствующие документы.
Перевозить багаж и животных граждане Украины могут бесплатно.
Из Польши украинцы также могут бесплатно выехать дальше за границу, соблюдая те же правила (бесплатные билеты доступны в международных кассах).

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По материалам: Finance.ua
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