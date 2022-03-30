Легальное пребывание в Польше и получение PESEL: что об этом нужно знать — Finance.ua

Легальное пребывание в Польше и получение PESEL: что об этом нужно знать

Сегодня 19:01 — Личные финансы

За последний месяц Польша приняла 2,3 миллиона беженцев из Украины. И это число каждый день только растет.

Сколько времени украинские резиденты могут находиться в Польше и какой статус является оптимальным для украинцев, которые нашли там убежище — обо всем этом рассказала партнер юридической компании Legal House, руководитель юридического департамента Legal House Poland Наталия Радченко во время онлайн-вебинара «Польша для украинцев от А Я: что делать, с чего начинать».

Сколько времени украинцы могут находиться в Польше?

Украинцы могут въезжать на территорию Польши в режиме безвиза — это правило не изменилось. Все украинские граждане, которые пересекали границу с ЕС, несмотря на то, где они ее пересекали (сразу ли ехали в Польшу, или через какую-то другую границу), имеют право находиться здесь 90 дней в 180-дневном промежутке времени. Это правило не изменилось.

«В Европе понимают, что прогнозировать ход событий очень тяжело. Поэтому чтобы легализовать пребывание тех украинцев, которые въехали в Евросоюз и будут здесь находиться более 90 дней (и чтобы у них не было превышения срока легального пребывания в ЕС), каждая страна приняла соответствующее законодательство. В частности, так поступила и Польша — польское правительство 12 марта подписало так называемый спецзакон», — рассказывает Радченко.

Этот документ ввел специальный режим для легализации украинцев. Он распространяется на граждан Украины, которые въехали в Польшу как после 24.02.22, так и до этой даты.

«Но недавно были внесены изменения в этот закон. Если первая редакция говорила, что законом могут воспользоваться только украинцы, непосредственно пересекшие границу Украина/Польша, то сейчас расширен этот перечень людей — вычеркнуто слово „непосредственно“».

Это означает, что легализовано пребывание тех украинцев, которые заезжали в Польшу не сразу через границу с Украиной, а через границу с, например, Молдовой, Румынией или Венгрией", — говорит юрист.

Нужно ли украинцам оформлять PESL в Польше?

По словам юристки, PESEL — это практически налоговый номер, как номер налогоплательщика в Украине. Это 11-значный код, в котором зафиксирована дата рождения человека, пол, налоговый код и определенное проверочное число.

«Этот код каждый человек получает фактически как свой номер в Польше. К PESEL в Польше привязаны почти все сервисы — в частности социальные и финансовые. То есть где бы вы ни были, этот код поможет легче общаться с государственными органами страны, потому что все сервисы привязаны к нему», — отметила Радченко.

Согласно законодательству Польши, украинцы, которые въехали в Польшу до 24 февраля, не получают PESEL с пометкой UKR, поскольку в законе написано, что для них срок пребывания автоматически продлевается на 18 месяцев. А те украинцы, которые въехали после 24 февраля, могут воспользоваться процедурой получения PESEL с пометкой UKR.

Что это даст? Эта отметка показывает государственным органам, что человек имеет право на определенные льготы, предусмотренные именно этим «спецзаконом».

В общем, есть много критериев, по которым можно получить PESEL — это не только «спецпроцедура». Его можно получить за проживание и работу в Польше.

«То есть люди, которые въехали в Польшу до 24 февраля, также имеют право обратиться и оформить PESEL. Но им дадут другую форму для заполнения, а выдача этого номера будет производиться по другой процедуре. Они также получат PESEL, но без отметки UKR. И этот PESEL не будет давать им права пользоваться теми социальными льготами, которые дает PESEL со значком», — подчеркнула эксперт.

Также стоит помнить, что, получив PESEL, вы можете выезжать из Польши на срок, не превышающий 30 дней. Если выехать более чем на 30 дней, вы потеряете статус международной защиты.

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