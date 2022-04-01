Как зарегистрироваться частным предпринимателем в Польше, и какие налоги нужно платить — Finance.ua

Как зарегистрироваться частным предпринимателем в Польше, и какие налоги нужно платить

Вчера 17:01 — Личные финансы

Многие украинские предприниматели, успешно работавшие на территории Украины, были вынуждены выехать в Польшу.

Какова процедура оформления своего бизнеса в Польше и какие налоги нужно там платить — рассказала партнер юридической компании Legal House, руководитель юридического департамента Legal House Poland Наталия Радченко во время онлайн-вебинара «Польша для украинцев от А до Я: что делать, с чего начинать».

По ее словам, для создания бизнеса в Польше есть два варианта:

можно оформить себя частным предпринимателем;

или, если превышается лимит микробизнеса, можно зарегистрировать ООО (Общество с ограниченной ответственностью).

«Это все регистрируется также в электронном режиме. Однако процедура регистрации ООО — более сложная, чем в отношении частных предпринимателей», — рассказывает Радченко.

Она отметила, что компания в Польше регистрирует судебный реестр. Однако сейчас он работает несколько медленнее, потому что приходится обрабатывать много заявок.

В общей сложности регистрация компаний может занять примерно 2 недели.

Какие документы нужны?

Для регистрации компании требуется PESEL, польский номер телефона, электронная почта и Profil zaufany (это подтвержденный набор данных, идентифицирующий его владельца в службах государственных структур в интернете. — Ред.).

Если профиля нет, то юридические фирмы могут предоставлять украинцам электронную подпись на флешке — так можно зарегистрировать юридическое лицо, даже если человека физически нет в Польше. Это будет актуально для регистрации бизнеса для мужчин, которые не могут уехать из Украины.

Какие налоги должны платить предприниматели в Польше?

Относительно частных предпринимателей — ставка единого налога зависит от вида деятельности и составляет от 8,5% до 19%.

Если оформлять ООО, то при обороте до 2 млн евро в год нужно платить 9% налога на прибыль (не из общего оборота компании) и 23% НДС. Если более 2 млн евро — то НДС составляет 19%.

"Что касается бухгалтеров, то Польша характеризуется порядком. И этот порядок здесь виден повсюду, в том числе и в бухгалтерском учете. Многие берут этих специалистов на аутсорс, потому что есть дефицит бухгалтеров. При этом они получают высокие заработные платы.

Здесь нанять на работу бухгалтера — достаточно хлопотное дело. Поэтому в Польше очень распространен сервис аутсорс бухгалтерских и кадровых услуг", — рассказала эксперт.

Кстати, узнать в деталях, как оформлять бизнес в Польше, можно по ссылке на официальном портале польских властей.

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