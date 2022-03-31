Где искать работу в Польше без знания языка и как уберечься от работодателя-мошенника — Finance.ua

Где искать работу в Польше без знания языка и как уберечься от работодателя-мошенника

Сегодня 11:30 — Личные финансы

Многие беженцы — люди с высшим образованием и специалисты в своей области, но без знания польского языка.

Какую работу можно найти без знания языка в Польше, рассказала партнер юридической компании Legal House, руководитель юридического департамента Legal House Poland Наталья Радченко во время онлайн-вебинара «Польша для украинцев от А до Я: что делать, с чего начинать».

«Если человек переехал в Польшу и у него вообще нет средств к существованию, то, будем реалистами, этот человек будет браться за любую работу. В Facebook есть очень много групп по типу «Доска объявлений Варшава» и «Украинцы в Польше», где ежедневно публикуют запросы на низкоквалифицированный труд, за который все же платят деньги. Маляры, штукатуры, уборщицы, работники в хостелы — если человеку реально нужны деньги, он может найти такие вакансии на досках объявлений. Очень много таких групп и в Telegram.

На самом деле поляки — достаточно коммерчески настроенная нация и, когда только люди начали ехать в Польшу, работодатели поняли, что они будут предоставлять работу, а люди — соглашаться, даже на низкие ставки.

Есть профессии, не требующие знания польского языка, например те же уборщицы или официанты. Поэтому найти работу — реально", — заверила юрист.

Кроме того, существует Центральная база предложений труда , где размещают предложения по работе, и специальное мобильное приложение ePraca, в базе данных которого ежедневно доступно около 70 тыс. вакансий.

«Так, 90% высококвалифицированной работы будет связано с польским языком — это must have. Вы не сможете работать, например, секретарем, без польского языка. Потому что Польша — это страна поляков и они на своей земле говорят на своем языке», — отметила Радченко.

Как уберечься от мошенников-работодателей?

На досках объявлений есть немало предложений о работе, однако следует быть осторожными, поскольку не все работодатели выплачивают добросовестно заработанные украинцами деньги. Как рассказала специалист, в Польше есть несколько вариантов трудоустройства и оформления на работу.

Первый — Umowa o pracę — это стандартный трудовой договор, который должен заключаться только в письменном виде.

«Если вам повезло и вас сразу берут на Umowa o pracę, то следует заключать такой договор только в письменном виде», — советует эксперт. Второй вариант — Umowa zlecenia. Этот договор является аналогом украинского гражданско-правового, то есть договор физического лица с юридическим на выполнение определенного лимита работы. Этот документ может заключаться как в устной, так и в письменной форме, однако лучше просить будущего работодателя заключать его в письменном виде.

Еще есть третий вариант рабочего договора — Umowa o dzieło. Это краткосрочный договор подряда, согласно которому вы выполняете определенный объем работы и он физически обозрим.

«Я рекомендую говорить о письменных формах договоров... Сейчас „спецзакон“ дает упрощение для украинцев — работодателям не нужно делать для них разрешения для трудоустройства. Если у вас есть PESEL с пометкой UKR — это еще один аргумент для работодателя сразу заключать договор с вами в письменной форме», — посоветовала Радченко.

Работа без официального оформления в Польше — жестко карается. Работодатель не имеет права брать работников без заключения договоров. В случае если вас не оформили на работу, можно писать жалобы в Департамент труда, который быстро отреагирует и наложит на работодателя существенный штраф.

«Оформляться нужно, потому что когда работодатель берет на работу работника, он подает сообщение в Фонд социального страхования Польши (ZUS). Работник получает страховое обеспечение — он может использовать его, получая бесплатные услуги от государства, в том числе медицинское обслуживание и пр.», — подытожила юрист.

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