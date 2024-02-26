В ПФУ объяснили, как получить невыплаченное пособие на оплату ЖКУ в случае смерти его получателя — Finance.ua
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В ПФУ объяснили, как получить невыплаченное пособие на оплату ЖКУ в случае смерти его получателя

Личные финансы
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В ПФУ объяснили, как получить невыплаченное пособие на оплату ЖКУ в случае смерти его получателя
В ПФУ объяснили, как получить невыплаченное пособие на оплату ЖКУ в случае смерти его получателя
Другому члену домохозяйства могут выплатить недополученные льготы и субсидию, если получатель умер. Это предусмотрено законодательством.
Об этом сообщили представители Пенсионного фонда Украины в эфире телеканала Рада.
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Соответствующий вопрос регулирует пункт третий Положения о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденного правительственным постановлением № 848 от 21.10.1995 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставления сжиженного газа, твердого и жидкого печного быта»
В ведомстве объясняют, что в случае смерти получателя субсидии или льготы, назначена сумма пособия, которую не выплатили, государство должно перечислить одному из членов семьи.

Что нужно сделать

Один из семьи должен обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением в связи со смертью получателя жилищной субсидии. Отмечается, что есть четко определенные рамки, когда это необходимо сделать, ведь по истечении срока можно лишиться права на получение соответствующего пособия.
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В течение трех месяцев после смерти получателя гражданин должен прийти в ПФУ. Члены семьи умершего, на которые также распространялись льготы, могут получить невыплаченные средства на основании письменного обращения в фонд.

Какие документы необходимо приложить к заявлению о выплате недополученной жилищной субсидии или льготы:

  • копию свидетельства о смерти получателя субсидий/льгот;
  • реквизиты банковского счета заявителя.
В ПФУ после получения информации о лицах, которым не была выплачена жилищная субсидия в связи со смертью получателя, сформируют реестры новых получателей пособия в текущем месяце для выплаты в наличной форме, прибавив к ним суммы невыплаченной субсидии/льготы.
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Таким образом, члены домохозяйства, которому назначено пособие и в состав которого входил умерший, получат невыплаченные жилищные субсидии в наличной форме в последующих периодах.
«Важно! Выплата по наследованию сумм назначенной, но не выплаченной в связи со смертью получателя субсидии или льготы законодательством не предусмотрена», — отметили в одном из управлений Пенсионного Фонда.
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Напомним, в ПФУ сообщают, что многие граждане путают такие понятия как «жилищная субсидия» и «льгота на жилищно-коммунальные услуги» и даже часто считают, что это разные названия одной и той же выплаты. Однако разница есть.
По материалам:
Novyny.live
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