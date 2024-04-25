В Нацбанке назвали сумму, которую в этом году рассчитывают получить от партнеров — Finance.ua

В Нацбанке назвали сумму, которую в этом году рассчитывают получить от партнеров Сегодня 15:45 — Казна и Политика

В Нацбанке назвали сумму, которую в этом году рассчитывают получить от партнеров

Украина в текущем году может рассчитывать на $38 млрд внешней финансовой поддержки.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в ходе пресс-брифинга по решениям по монетарной политике.

«Как и ожидалось, в марте от международных партнеров поступило около 9 млрд долл. США, что позволило нарастить международные резервы почти до 44 млрд долл. США», — заявил Пышный.

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Кроме того, за последние дни Украина получила позитивные новости из США об одобрении пакета военной и финансовой помощи.

Также поступил очередной транш от ЕС в размере 1,5 млрд евро.

«Учитывая это, Украина может рассчитывать на 38 млрд долл. США внешней бюджетной помощи в этом году», — подчеркнул глава НБУ.

Он добавил, что идет реализация мер по усилению способности Украины к самообеспечению.

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«Правительство укрепляет собственную ресурсную базу и наращивает привлечение на внутреннем рынке. Со своей стороны НБУ совершенствует меры валютного контроля. Вместе с налаживанием ритмичности внешней помощи это позволит профинансировать запланированные расходы бюджета и поддерживать контролируемую ситуацию на валютном рынке», — отметил Пышный.

Сохранение международной финансовой поддержки и меры по усилению устойчивости государственных финансов позволят и далее обеспечивать макрофинансовую стабильность, необходимую для устойчивого восстановления экономики.

Справка Finance.ua:

президент США Джо Байден подписал законопроект, который предусматривает выделение средств в помощь Украине. Из 60,84 млрд долл., предназначенных Украине, примерно 23 млрд пойдут на пополнение запасов американского оружия, более 11 млрд — на финансирование текущих военных операций США в Украине и еще почти 14 млрд — на закупку вооружения и оборонной продукции;

Украина получила транш от ЕС в объеме 1,5 млрд евро 24 апреля. Украина может получить следующий транш на 1,89 млрд евро уже в июне 2024 года.



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