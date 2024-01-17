В monobank озвучили убытки банка с начала полномасштабной войны — Finance.ua

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В monobank озвучили убытки банка с начала полномасштабной войны

Фондовый рынок
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В monobank озвучили убытки банка с начала полномасштабной войны
В monobank озвучили убытки банка с начала полномасштабной войны, Фото: depositphotos
Общие финансовые потери monobank с начала полномасштабного вторжения россии в Украину составляют 4,25 млрд грн, или $112 млн.
О ведении бизнеса во время войны рассказали в интервью The Kyiv Independent соучредители мобильного банка Олег Гороховский и Михаил Рогальский.

Финансовый ущерб:

  • сформировали дополнительный резерв в размере 3,47 млрд грн ($92 млн);
  • занизили проценты по кредитам на 780 млн грн ($21 млн).
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Обнадеживающие цифры:

  • не уволили ни одного сотрудника и не снизили зарплаты;
  • увеличили количество сотрудников с 2611 до 2741 (с начала полномасштабного вторжения);
  • увеличили количество клиентов: по состоянию на 1 января 2022 года было 6,77 млн ​​активных клиентов, сейчас почти — 8 млн.

Несмотря на трудности, компания:

  • способствовала перечислению почти $1 млрд на нужды Вооруженных сил с начала вторжения;
  • инвестировала в инфраструктуру, строя дата-центры в Киеве, Львове и Польше;
  • развернула ІТ-системы в облаке Amazon для обеспечения непрерывности работы;
  • приобрела финтех-стартап и увеличила количество сотрудников.
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Украинцы не просто пользуются monobank, но активно осуществляют через него благотворительные взносы. В первый год полномасштабного вторжения украинцы задонатили через monobank 8,5 млрд грн ($224 млн), а в 2023 году эта цифра выросла до 27,4 млрд грн ($721 млн). Количество людей, сделавших пожертвования, возросло с 3 млн в 2022 году до 5,4 млн в 2023 году.
Напомним, monobank создал новый инструмент для монетизации творчества — База от monobank. Благодаря этому инструменту зрители стримеров смогут донатить и подписываться на его ФЛП. Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо иметь счет ФЛП в monobank и залогиниться на base.monobank.ua. Тариф составляет 3% - и за донаты, и за подписки.
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monobank с 17 ноября по 1 декабря провел первый за шесть лет баг-баунти. Самая большая награда, которую monobank выплатил по результатам баг-баунти — $750 за найденную уязвимость второго уровня.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

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По материалам:
Ain.Ua
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