В monobank озвучили убытки банка с начала полномасштабной войны — Finance.ua

В monobank озвучили убытки банка с начала полномасштабной войны
Общие финансовые потери monobank с начала полномасштабного вторжения россии в Украину составляют 4,25 млрд грн, или $112 млн.
О ведении бизнеса во время войны рассказали в интервью The Kyiv Independent соучредители мобильного банка Олег Гороховский и Михаил Рогальский.
Финансовый ущерб:
- сформировали дополнительный резерв в размере 3,47 млрд грн ($92 млн);
- занизили проценты по кредитам на 780 млн грн ($21 млн).
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Обнадеживающие цифры:
- не уволили ни одного сотрудника и не снизили зарплаты;
- увеличили количество сотрудников с 2611 до 2741 (с начала полномасштабного вторжения);
- увеличили количество клиентов: по состоянию на 1 января 2022 года было 6,77 млн активных клиентов, сейчас почти — 8 млн.
Несмотря на трудности, компания:
- способствовала перечислению почти $1 млрд на нужды Вооруженных сил с начала вторжения;
- инвестировала в инфраструктуру, строя дата-центры в Киеве, Львове и Польше;
- развернула ІТ-системы в облаке Amazon для обеспечения непрерывности работы;
- приобрела финтех-стартап и увеличила количество сотрудников.
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Украинцы не просто пользуются monobank, но активно осуществляют через него благотворительные взносы. В первый год полномасштабного вторжения украинцы задонатили через monobank 8,5 млрд грн ($224 млн), а в 2023 году эта цифра выросла до 27,4 млрд грн ($721 млн). Количество людей, сделавших пожертвования, возросло с 3 млн в 2022 году до 5,4 млн в 2023 году.
Напомним, monobank создал новый инструмент для монетизации творчества — База от monobank. Благодаря этому инструменту зрители стримеров смогут донатить и подписываться на его ФЛП. Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо иметь счет ФЛП в monobank и залогиниться на base.monobank.ua. Тариф составляет 3% - и за донаты, и за подписки.
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monobank с 17 ноября по 1 декабря провел первый за шесть лет баг-баунти. Самая большая награда, которую monobank выплатил по результатам баг-баунти — $750 за найденную уязвимость второго уровня.
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