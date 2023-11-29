Сооснователь monobank Рогальский рассказал о закрытии проекта Koto в Британии и проблемах с запуском в Польше — Finance.ua

Сооснователь monobank Рогальский рассказал о закрытии проекта Koto в Британии и проблемах с запуском в Польше Сегодня 17:41 — Фондовый рынок

Сооснователь monobank Рогальский рассказал о закрытии проекта Koto в Британии и проблемах с запуском в Польше

Соучредитель monobank Михаил Рогальский рассказал DOU о проблемах работы банка на рынках Британии и Польши.

В Британии monobank в тестовом режиме запустил проект Koto в начале 2020 года и вложил в него в начале $3,5 млн. К началу этого года сумма инвестиций уже составляла ₤14 млн.

«Проект появился еще в 2018 году. Мы дважды запускались в Британии, сделав pivot (резкое изменение направления деятельности. — Ред.). Вместо шести месяцев, как говорили консультанты, два года получали лицензию. Она позволяет открывать счета и выдавать кредиты. Но мы не можем использовать деньги клиентов для выдачи кредитов», — рассказал Рогальский.

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По словам Михаила, в Британии во время пандемии Covid клиенты начали больше погашать кредиты, чем брать новые. Поэтому реальный старт Koto состоялся весной 2021-го, когда пандемия уже не была столь острой и банковская система начала восстановление.

«Мы проработали полгода и поняли, что ошиблись с моделью продукта. Другая проблема заключалась в том, что люди не знали нашего продукта и нужно было объяснять, а это долго и дорого», — сказал Рогальский.

После этого monobank совершил pivot и запустил «кредитную карту в смартфоне» в декабре 2021-го. После этого Koto переименовали в The Credit Thing, поскольку одна из компаний подала иск о схожести названия. При этом она называется Koyo Loans.

«Все пошло круто, но случилось 24-е февраля. Мы должны были весной поднимать раунд. Когда ты строишь кредитный бизнес, тебе нужно гораздо больше средств, чем обычному стартапу. Мы разогнались до 1 млн фунтов выдачи кредитов в месяц. Мы не подняли раунд весной», — отметил Михаил.

Проект пытались перевести на B2B-модель, но из-за сложности процесса этого не получилось. В настоящее время The Credit Thing находится в процессе ликвидации, с января его карты станут неактивными.

О выходе monobank на рынок Польши стало известно в начале этого года. Этот проект называется stereo by mono. Его запуск продиктован тем, что в Польше, по подсчетам необанка, к началу 2023-го находилось около 3 млн украинцев.

Михаил Рогальский рассказал, что в соседней стране у monobank есть готовое решение и «процесс идет, но сложно спрогнозировать, чем он закончится». Тамошний продукт запускали вместе с польскими коллегами-банкирами, у которых есть банк в Бельгии, на лицензии которого они работают. В какой-то момент партнеры уведомили monobank о том, что запуск временно невозможен из-за регулятора, сказал соучредитель monobank.

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