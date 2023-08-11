В monobank рассказали, планируют ли ввести поддержку Bitcoin-платежей — Finance.ua
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В monobank рассказали, планируют ли ввести поддержку Bitcoin-платежей

Криптовалюта
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В monobank рассказали, планируют ли ввести поддержку Bitcoin-платежей
В monobank рассказали, планируют ли ввести поддержку Bitcoin-платежей
monobank не планирует добавлять Bitcoin в качестве опции оплаты для своих услуг.
Об этом заявил соучредитель monobank Михаил Рогальский в интервью Forbes Ukraine, передает портал «Минфин».
По его словам, у Bitcoin очень плохая репутация у европейских и украинских регуляторов.
«Поскольку у нас есть свой основной важный бизнес, ставить его под угрозу, работая с высокорисковым активом, было бы нелогично», — заявил Рогальский.
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Он также отметил, что сейчас вопрос криптовалюты в Украине опасен. По словам Рогальского, единственное преимущество цифровых активов перед фиатом — это возможность обходить контроль со стороны локального регулятора.
«Не думаю, что в нашей стране никогда не будет свободно ходить Bitcoin, именно потому, что исторически НБУ регулирует валютный рынок. Мое личное мнение, что Нацбанк (не одобрит. — Ред.), чтобы банки свободно проводили операции с криптой», — отметил соучредитель monobank.

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По материалам:
Мінфін.com.ua
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