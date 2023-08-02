monobank может выйти на рынок Литвы — Finance.ua

monobank может выйти на рынок Литвы Сегодня 16:12 — Фондовый рынок

monobank может выйти на рынок Литвы

Украинский виртуальный банк monobank изучает возможность открываться на литовском рынке.

Об этом сообщил соучредитель monobank Михаил Рогальский во время Business Breakfast, передает Forbes.

«В Европе есть разные регуляторы: есть те, которые более открыты к новым технологиям, к примеру — Балтийские страны. Сейчас только ведутся разговоры с литовским регулятором», — сказал он.

Как сообщалось, в январе этого года еще один соучредитель monobank Олег Гороховский анонсировал выход банка на польский рынок под названием stereo. Он обещал, что официальный релиз проекта пройдет уже к концу первого квартала 2023 года. Однако в мае стало известно, что запуск проекта решили отложить на неопределенный срок. Банк собрал более 230 тысяч предварительных заявок на получение карты в Польше.

Справка Finance.ua:

соучредитель банковского мобильного приложения monobank Олег Гороховский обнародовал цифры мошенничества с картами клиентов. Наибольшую долю в преступных действиях с картами имеют операции социального инжиниринга, фишинг, псевдоброкеры и псевдобиржи, выманивание данных, непредоставление товаров и услуг после получения оплаты.

Фінансовий клуб По материалам:

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